L’allenatore del Plzen. "Loro sono una grande squadra. Ma non sempre vince il favorito»

"La Fiorentina è la favorita, non ci sono dubbi, gioca in Serie A e noi nel campionato ceco: già questo dice tutto, ma non sempre vince chi è favorito". È lucida l’analisi della vigilia da parte di mister Miroslav Koubek. Il tecnico del Viktoria Plzen prosegue. "Dobbiamo offrire una prestazione superiore ai nostri standard. Abbiamo problemi di infortunati, è vero, ma ogni squadra li ha a fine stagione. Il mio motto è chiaro da sempre: se siamo in undici, siamo al completo".

Sulla Fiorentina ha poi dichiarato. "Sicuramente sarà la più bella squadra che affronteremo quest’anno".