Conference, Fiorentina-Lask 7-0: l'uragano viola spazza via gli austriaci

Firenze, 12 dicembre 2024 – La Fiorentina ha demolito il Lask nella quinta giornata della prima fase di Conference League. I viola hanno travolto gli austriaci con un pesantissimo 7-0, che lascia adito a pochi commenti tecnici. Gli uomini di Schopp, passati subito in svantaggio, ne hanno combinate di tutti i colori in difesa, annichiliti da una Fiorentina troppo superiore sotto ogni punto di vista. Le marcature sono state realizzate da Ikoné, Richardson, Mandragora, Gudmundsson su rigore e Sottil (doppietta). Ad arricchire il tabellino c'è anche lo sfortunato autogol di Stojkovic. I toscani salgono a quota 12 punti nel girone unico, alle spalle del solo Chelsea che si trova in vetta a punteggio pieno. Il Lask, invece, resta penultimo a quota 2.

Le formazioni titolari

Raffaele Palladino schiera la Fiorentina con un 4-3-3 un po' atipico. Tanto turnover per i viola, che in porta si affidano al classe 2006 Martinelli; in difesa ci sono Parisi, Ranieri, Martinez Quarta e Kayode. A centrocampo spazio per Richardson, accanto a Mandragora e Ikoné. Davanti Kean gioca più decentrato rispetto al solito, lasciando posto in mezzo a Kouamé, mentre sull'altra fascia c'è Sottil. Schopp posiziona il suo Lask a specchio. Jungwirth difende i pali, coadiuvato da Bello, Smoicic, Talovierov e Bogarde. La metà campo è occupata da Zuki, Jovicic e Stojkovic. Il trio offensivo è composto da Flecker, Berisha ed Entrup.

Primo tempo

La partita inizia con un lampo della Fiorentina, che al secondo minuto si porta subito in vantaggio. Kean sfrutta un pasticcio della retroguardia del Lask e insacca a porta vuota, ma il direttore di gara annulla tutto per fallo di mano dell'attaccante italiano. Fin dalle prime battute di gioco è evidente la differenza di qualità tra le due squadre. I viola comandano il gioco, tengono il baricentro altissimo e gli ospiti mostrano diverse lacune difensive. Ikoné prova a sfruttarle al 7', quando viene lanciato in profondità da Ranieri e prova uno scavetto poco fortunato su Jungwirth. Il gol dei gigliati arriva al minuto 10: Parisi rimette in mezzo un cross lungo di Kayode, Sottil arriva da solo sulla sfera e realizza l'1-0. La Fiorentina rischia di combinarla grossa con Kayode due minuti dopo. Un errore in copertura del terzino favorisce Entrup, che in area prova ad approfittarne e trova l'opposizione in uscita di Martinelli; il pallone carambola sulla traversa e viene poi spazzato dalla retroguardia di Palladino. I padroni di casa raddoppiano al 22', quando Talovierov effettua un retropassaggio suicida che innesca la corsa di Kouamé; l'attaccante salta il portiere e poi appoggia al centro per Ikoné, che a porta sguarnita timbra il tabellino. I ritmi si abbassano notevolmente e i toscani trovano comunque la terza marcatura al 39'. Il tris lo cala Richardson, che di testa su assist di Sottil chiude virtualmente la partita. Nel finale di frazione Kean colpisce anche una traversa, dopo un bel controllo a seguire che avrebbe meritato sorte migliore. Le due squadre vanno al riposo sul punteggio di 3-0, in un match che sembra avere poco altro da dire.

Secondo tempo

Il Lask prova a creare qualcosa, senza però avere la qualità necessaria per riuscire a fare male alla Fiorentina. Al contrario, i gigliati dilagano ulteriormente nel punteggio in questa seconda frazione di gioco. Al 58' Sottil realizza la sua doppietta personale su assist di Kouamé. Dieci minuti dopo Mandragora, servito da Gudmundsson, completa la manita. Viola che tentano di segnare più gol possibili per migliorare la differenza reti, mentre gli austriaci provano almeno a salvare la faccia in una trasferta eccessivamente complicata per loro. A completare la serata storta del Lask c'è anche l'autogol sfortunato di Stojkovic, che con un rimpallo beffa il proprio portiere, il quale era stato bravo a chiudere la porta in precedenza a Colpani. Gli ospiti continuano a pasticciare e concedono anche un calcio di rigore, concretizzato da Gudmundsson al minuto 85. Punteggio sul 7-0 e debacle totale per gli uomini di Schopp.

Il tabellino del match

Fiorentina (4-3-3): Martinelli; Parisi, Ranieri (46' Moreno), Martinez Quarta, Kayode; Richardson (76' Harder), Mandragora, Ikoné (68' Colpani); Sottil (61' Beltran), Kouamé, Kean (61' Gudmundsson). Allenatore: Palladino.

Lask (4-3-3): Jungwirth; Bello, Smoicic, Talovierov, Bogarde; Zulj, Jovicic, Stojkovic; Flecker, Berisha, Entrup (53' Ljubicic). Allenatore: Schopp.

Marcatori: 10' Sottil (Fio), 22' Ikoné (Fio), 40' Richardson (Fio), 58' Sottil (Fio), 69' Mandragora (Fio), 82' Stojkovic (AU, Fio), 85' Gudmundsson (R, Fio)

