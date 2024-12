Sorteggio qualificazioni Mondiali 2026: data, orario e dove vederlo. L'Italia non conoscerà subito le avversarie: ecco perché

Roma, 12 dicembre 2024 - Inizia la strada verso i Mondiali di calcio 2026, che si disputeranno dall'11 giugno al 19 luglio in Stati Uniti, Canada e Messico. Venerdì alle 12 a Zurigo è in programma il sorteggio dei gironi di qualificazione: l'Italia, assente nelle ultime due edizioni (Russia 2018 e Qatar 2022), questa volta non può fallire l'appuntamento. Gli azzurri di Spalletti sono testa di serie e quindi eviteranno nel gruppo tutte le big europee, ma le insidie sono sempre dietro l'angolo. E come il passato insegna sarà necessario mettere in campo la massima concentrazione. Sono 54 le nazionali - divise in cinque fasce - pronte a contendersi i 16 pass a disposizione del Vecchio Continente per i Mondiali 2026. Il regolamento è piuttosto complesso, cerchiamo di fare un po' di chiarezza sul nuovo formato e sui criteri di qualificazione.