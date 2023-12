Le tentazioni d’inverno. Barak, sorprese in vista. Pierozzi decide a gennaio

Avanti tutta verso il mercato. E non solo quello in entrata dove la Fiorentina farà un punto strategio la prossima settimana. Diamo un’occhiata così, a quello che potrebbe accadere sul fronte opposto. Su quello delle possibili uscite.

Occhio ai movimenti attorno a Pierozzi. Il difensore sembra avere buoni estimatori (anche nel campionato cadetto) e non è da escludere che la Fiorentina decida di valutarle. Un discorso simile si può farlo parlando di Infantino. Qui, magari, possono crearsi situazioni di mercato anche sul fronte estero e se ci fosse la possibilità di lasciare al giocatore maggiori spazi tutto può succedere.

Opposta la situazione di Koaume che – proprio come era stato durante l’estate – è uno dei viola che può vantare un gran numero di tentazioni. Per Kouame potrebbero arrivare proposte di acquisto definitivo e di prestito con riscatto, ma la volontà di Italiano, proprio come a luglio, non prevede un minino spiraglio davanti alla possibilità di rinunciare all’attaccante. Restando nel reparto offensivo è giusto fare un focus su Sottil. Punto primo: la Fiorentina ribadisce il concetto che Sottil non è uno dei viola destinati a lasciare Firenze. Tantomeno a gennaio. Punto secondo: l’esterno d’attacco vuole giocarsi chance anche in prospettiva futura.

Infine Barak. La posizione del centrocampista potrebbe prendere una piega al momento non prevista. Di sicuro, il giocatore vorrebbe essere utilizzao in maniera più costante. E’ altrettanto sicuro che un elemento come Barak può avere – anche a gennaio – soluzioni di mercato interessanti.