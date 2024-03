Lo scossone del tecnico. Vincenzo, l’ombra addio: "Futuro? La società lo sa. Darò sempre il massimo»

La sferzata è arrivata quando nessuno l’aspettava, alla vigilia della sfida di Conference League che la Fiorentina questa sera (ore 18.45) giocherà contro il Maccabi Haifa. Lunga presentazione da parte di Vincenzo Italiano, che poi ha deciso di dare una scossa al mondo viola sul tema del suo futuro personale: "Ne ho parlato con la società, conosce già il mio pensiero". Che tradotto più o meno dal ‘calcese’ potrebbe rivelare anche la volontà di un addio. Non scontato, certo, ma in casi analoghi nel recente passato si è arrivati alla separazione. Anche perché a domanda precisa, il tecnico della Fiorentina avrebbe potuto rispondere in tutt’altro modo se non avesse voluto insinuare il dubbio.

Subito dopo pranzo il mondo social viola è andato in subbuglio. Il resto della risposta è sembrata di circostanza, anche se non ci sono motivi per credere che non sarà così. "In questo momento vogliamo concentrarci tutti sugli obiettivi, sul rimanere attaccati alle tre competizioni. Metterei la firma per portare a casa un trofeo, per dedicare una coppa al nostro presidente. Da parte mia c’è il massimo impegno, la massima professionalità e mi auguro di arrivare più in alto possibile". Punto. E a capo.

E allora ecco che tornano in ballo clausole e contratto, anche perché il domani potrebbe pure essere legato ai risultati. Ad oggi l’accordo di Vincenzo Italiano con la Fiorentina è in scadenza nel prossimo giugno. Ma c’è una clausola che ha sempre reso incerto il futuro. Un’opzione di rinnovo che scatterà in caso di qualificazione a Europa League o Champions League. Chiaro che per andare avanti bisogna volerlo in due. Il club ieri è rimasto in silenzio. Valgono, allo stato attuale e sul tema specifico le parole pronunciate a Bologna - dove Italiano festeggiò le 100 panchine in viola - lo scorso 14 febbraio da Joe Barone: "Perché non vederne altre 100? Voglio comunicare a tutti che noi abbiamo un grandissimo rapporto con lui. Lo vediamo qui a lungo, ha grandi capacità".

Un mese esatto fa sembrarono parole convinte. Quella stessa convinzione che ieri nelle parole dell’allenatore però non si è notata. Possibile che Italiano abbia voluto forzare la mano pubblicamente per avere dalla società più chiarezza sui programmi futuri? Possibile. Anche se le tempistiche (vigilia di una gara da dentro o fuori) un po’ stonano. Di certo adesso la palla ce l’ha il mano il club e stasera Barone potrebbe replicare a margine della partita.

In tutto questo la Fiorentina si gioca un passaggio del turno fondamentale sulla strada per Atene. "Loro vorranno ribaltare il risultato dell’andata - spiega Italiano -, noi dobbiamo farci trovare pronti e sfruttare il piccolo vantaggio che abbiamo. Quarta è pronto, sarà titolare".