Maccabi Haifa-Fiorentina: viola in Ungheria per gli ottavi di Conference. Orari, tv, formazioni

Firenze, 6 marzo 2024 – Primo atto della seconda parte della Conference League: ora si fa sul serio. La Fiorentina torna sul palcoscenico europeo con la sfida degli ottavi del terzo torneo continentale. Sulla strada i viola incrociano il Maccabi Haifa. Una sfida che gli israeliani sono costretti a giocare lontano, in Ungheria, per il conflitto israelo-palestinese in atto.

Appuntamento dunque oggi, giovedì 7 marzo alle 21 a Budapest. Dopo la delusione in finale lo scorso anno contro il West Ham la squadra di Italiano vuole riscattarsi e provare ad arrivare in fondo alla competizione che l’anno scorso le sfuggì solo all’ultimo atto. Le tensioni internazionali nell’ambito del conflitto in Medio Oriente si rifletteranno sulla sicurezza del match, con misure importanti della polizia per prevenire ogni tipo di atto violento.

Formazioni, c’è Nzola

Gli interrogativi sugli undici non sono pochi, anche se le scelte sembrano quasi scontate. Senza Arthur e Quarta, insieme a Kouame e i lungodegenti, Italiano deve fare necessità virtù che lo costringe a fare qualche inevitabile calcolo. Se da una parte le scelte sono obbligate, dall’altra bisogna guardare un po’ più in là. Fuori dunque Belotti, super utilizzato da quando è arrivato a Firenze, e dentro Nzola. Giocatore da rivitalizzare e da far sentire nuovamente coinvolto in una squadra che pareva ormai lontana. Non la Fiorentina dall’ex Spezia, ma viceversa, soprattutto sotto il profilo emotivo. Tutto questo considerato che Beltran di fatto è uscito dalle rotazioni dei centravanti ed entrato di diritto in quella dei ‘suggeritori’ dietro la prima punta. E infatti sarà proprio l’argentino, almeno nelle intenzioni della vigilia, ad essere il perno della trequarti, con Bonaventura che almeno all’inizio prenderà posto in panchina.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Lopez, Duncan; Gonzalez, Beltran, Ikone; Nzola.

Televisione

Maccabi Haifa – Fiorentina sarà in diretta da Budapest a partire dalle 21. E’ disponibile su Dazn, Sky Sport Calcio e Sky Sport. In streaming è su Dazn, su Now e sull’app dello streaming del gruppo Sky, ovvero SkyGo.

Lo stadio della sfida

La Bozsik Arena di Budapest è un impianto completamente coperto da soli 8.200 posti a sedere, costruito sulle ceneri del vecchio Bozsik Stadion, demolito a cominciare dal 2019. Si tratta dell’impianto in cui gioca le partite casalinghe la Honved di Budapest ed è intitolato al giocatore di calcio della nazionale di calcio ungherese degli anni cinquanta József Bozsik.

Sicurezza, controlli serrati

Si annunciano particolarmente curati i controlli che saranno effettuati oggi a Budapest dalla polizia ungherese. La partita si svolgerà in uno stadio da 8.200 posti in cui saranno presenti 2.500 tifosi israeliani e 400 fiorentini. La gara, che si giocherà dunque in un impianto semivuoto, sarà costantemente monitorata a causa della guerra che coinvolge Israele. Previsti perquisizioni accurate e divieti di portare zaini di grandi dimensioni e bandiere. Controlli anche sugli striscioni e il messaggio contenuto.