Mediana, è tutto da rifare. Rivoluzione centrocampo. Servono almeno due colpi. Ora c’è solo Mandragora

Rivoluzione vera e propria. Non si può chiamare in altro modo. La Fiorentina ha scelto di cambiare completamente volti e nomi alla sua linea mediana. Eccezione quel Rolando Mandragora buono per tutte le stagioni e già al lavoro da giorni al Viola Park. Per il resto la pulizia è stata generale. La nuova era targata Palladino comincerà da un centrocampo nuovo di zecca. Via Arthur, Castrovilli, Bonaventura, Duncan e Maxime Lopez. Sulla carta - giovani a parte - l’unico rientro dai prestiti nel ruolo risponde al nome di Sofyan Amrabat. Che probabilmente punterà a non farsi nemmeno convocare per il raduno del prossimo 8 luglio.

Pradè e Goretti dovranno accelerare a un mese e mezzo dall’inizio ufficiale della stagione. C’è bisogno di lavorare su concetti nuovi, di conoscere i compagni e l’allenatore. Qualcuno dei futuri nuovi arrivati dovrà scendere sicuramente in campo anche nel decisivo playoff di Conference League (22-29 agosto). Insomma, al di là dei nomi servirà lavorare anche in fretta. Intanto si è capito l’identikit di chi dovrà arrivare. In primis il ‘cervello’ della squadra. Quella maglia così importante che negli ultimi anni ha sempre cambiato padrone. Da Torreira ad Arthur, passando per Amrabat. Serve il classico elemento che dia ritmi e geometrie. Una figura di spessore oggi ancora non uscita a livello mediatico. E chissà che alla fine un tentativo per Pessina non sia fatto davvero.

Accanto al regista occorre un mediano muscolare. Un recuperatore di palloni vecchio stile. Per caratteristiche un elemento alla Vranckx, di certo al giusto prezzo. In orbita viola c’è ancora Tessmann (jolly utile) oltre ai ‘soliti’ Pobega e Brescianini. Giocatori, quest’ultimi, con caratteristiche più da incursori. Possibile che Palladino e Pradè cerchino anche un giocatore con queste caratteristiche per variegare il reparto.