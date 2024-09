Fiorentina-Monza 2-2, Gosens allo scadere salva i viola

Firenze, 1 settembre 2024 – La Fiorentina ha sventato, proprio in extremis, la prima sconfitta stagionale e ha cancellato al Monza la gioia dei primi tre punti in questa Serie A. Al Franchi, in questo match valido per la terza giornata di campionato, succede di tutto: prima i brianzoli trovano il doppio vantaggio con Djuric e Maldini, poi i padroni di casa recuperano grazie a due reti segnate nello scadere di ognuna delle due frazioni di gioco. Kean al 44' e Gosens al 95', infatti, regalano a Palladino il terzo pari consecutivo, ma evitano perlomeno quello che sarebbe stato un k.o molto pesante per il morale. Tanti rimpianti per Nesta e i suoi, che hanno accarezzato fino alle ultime battute l'idea di espugnare il Franchi.

Le formazioni titolari

Raffaele Palladino schiera la sua Fiorentina con il 3-4-2-1. Tra i pali torna Terracciano, dopo la splendida performance in Conference League di De Gea, coadiuvato dalla retroguardia a tre composta da Comuzzo, Ranieri e Biraghi. A metà campo i due esterni a tutta fascia sono Dodò e Gosens, mentre in mezzo ci sono Mandragora e Cataldi. Colpani e Beltran lavorano alle spalle di Kean. Alessandro Nesta sceglie per il suo Monza una formazione speculare, dal punto di vista del sistema di gioco. Turati è l'estremo difensore, Izzo, Marì e Carboni i tre difensori. Pereira e Kyriakopoulos presidiano le corsie laterali, Pessina e Bondo si muovono centralmente. Maldini e Caprari corrono a supporto di Djuric.

Primo tempo

L'avvio di partita è lento, con la Fiorentina che amministra il pallone e il Monza che rimane dietro, piuttosto attendista. Bisogna aspettare il quarto d'ora per vedere i brianzoli controllare un po' il gioco, quanto basta per portarsi in vantaggio al minuto 18. Pereira corre sulle fascia destra, mette in mezzo un bel traversone rasoterra sul quale si avventa Djuric, che brucia Biraghi sul primo palo e buca la rete di casa per lo 0-1. I viola faticano terribilmente a reagire e non riescono a creare alcuna reale occasione da gol. Dopo la mezz'ora, arriva la beffa dello 0-2 per gli uomini di Palladino, che si fanno sorprendere nuovamente dagli ospiti. Stavolta è Kyriakopoulos a galoppare sulla fascia e a servire Maldini, che dai venti metri non ci pensa due volte e batte Terracciano all'angolino basso. La squadra di Nesta è cinica e spietata: due tiri e due gol. Gli ospiti vanno vicinissimi alla terza marcatura con Djuric, ma Terracciano compie un miracolo e devia il pallone sul palo. Il portiere di casa tiene a galla i suoi, che rientrano in gara al 44', quando Kean allunga la gamba su un tocco di testa di Ranieri in area e accorcia lo svantaggio.

Secondo tempo

La Fiorentina riparte con il piede giusto e va vicina al gol del pareggio. Dodò scorrazza sulla fascia e trova un buon varco per servire Kean, che di testa conclude di poco a lato. Questo guizzo si rivela essere un fuoco di paglia, perché i ritmi si abbassano notevolmente e le emozioni stentano ad arrivare. Il Monza si difende in maniera ordinata, forte del gol di vantaggio. Palladino mette mano alla panchina per provare a sbloccare un match che scorre verso l'ultimo quarto d'ora. Nel finale i viola danno il tutto per tutto e Turati diventa Superman per salvare i suoi. All'88', infatti, Kean incorna a botta sicura su un tap-in a tre metri dalla linea di porta, ma il portiere avversario riesce a tirare fuori la sfera un attimo prima che questa entrasse in rete. Proprio nel finale, al quinto minuto di recupero, Gosens incorna sugli sviluppi di un calcio d'angolo il pallone che vale il pareggio.

Il tabellino

Fiorentina (3-4-2-1): Terracciano; Comuzzo (79' Martinez Quarta), Ranieri, Biraghi; Dodo, Mandragora (58' Bove), Cataldi (69' Adli), Gosens; Colpani (69' Ikoné), Beltran (58' Kouamé), Kean. Allenatore: Palladino.

Monza (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni (78' Caldirola); Pereira (78' D'Ambrosio), Pessina, Bondo, Kyriakopoulos; Maldini (69' Vignato), Caprari (63' Gagliardini); Djuric (63' Petagna). Allenatore: Nesta.

Marcatori: 18' Djuric (Mon), 32' Maldini (Mon), 44' Kean (Fio), 90+5' Gosens (Fio)

Leggi anche: Juve-Roma, le formazioni e dove vederla in tv