Juventus-Roma: Motta sceglie Mbangula, ipotesi Baldanzi per De Rossi. Probabili formazioni e dove vederla in tv

Torino, 31 agosto 2024 - La Juventus per confermarsi a punteggio pieno e in vetta alla classifica. La Roma per scuotersi dopo aver ottenuto appena un punto nelle prime due uscite. All'Allianz Stadium va in scena uno dei big match della terza giornata di serie A, ossia quello fra i bianconeri di Thiago Motta e i giallorossi di Daniele De Rossi.

I precedenti

Soltanto contro l’Inter, la Juventus ha disputato più partite (182) e collezionato più vittorie (87) che contro la Roma in serie A: 180 finora le gare disputate contro i giallorossi, per un bilancio di 86 successi, 42 sconfitte e 52 pareggi. Inoltre, le due squadre della capitale sono quelle a cui i bianconeri hanno rifilato più reti nella competizione: 286 alla Lazio e 277 ai giallorossi. Juventus e Roma hanno pareggiato l’ultimo incrocio in campionato, 1-1 lo scorso maggio all’Olimpico (gol di Romelu Lukaku per i giallorossi e Bremer per i piemontesi); le due squadre non chiudono in parità due match di fila in serie A da marzo 2006/settembre 2007. Dopo una serie di tre successi consecutivi contro la Roma in serie A, la Juventus ha ottenuto una sola vittoria nelle quattro sfide più recenti contro i giallorossi nella competizione (2N, 1P). Juventus e Roma si sono affrontate 11 volte nelle prime tre partite stagionali di serie A: il bilancio è in favore dei giallorossi, che hanno ottenuto quattro successi contro solo uno bianconero (sei pareggi). La Vecchia Signora ha mantenuto 61 volte la porta inviolata contro la Roma in serie A e solamente contro Inter (64), Fiorentina e Torino (62 vs entrambe) ha fatto meglio nella competizione. L'ultima volta in cui Madama è stata sotto di due gol per poi arrivare comunque al successo in Serie A è stata il 9 gennaio 2022 contro la Roma (4-3 finale).

Le parole di Thiago Motta

"Affronteremo una squadra forte e determinata. Lo stadio sarà pieno - ha sottolineato Thiago Motta - noi abbiamo fatto una buona preparazione con entusiasmo, con lo spirito positivo, con responsabilità e con il lavoro quotidiano per prepararci al massimo per questa partita e trovarci pronti a tutto in campo. Sicuramente sarà una bellissima serata. Il nostro obiettivo è la concentrazione massima contro la Roma, domani è una partita importante per noi. Sul mercato sono felice perché sono arrivati giocatori forti, di talento che metteranno tutto questo a disposizione di una squadra che è già forte. Siamo solo alla terza giornata, provo sempre a mantenere un equilibrio, a non ascoltare troppo gli elogi, ma anche le critiche e mantenere una linea. Troviamo un'avversaria forte che arriverà sicuramente determinata per fare la sua partita e noi dovremmo essere al massimo. I giovani? Merito loro, non mio. Cambiaso, Bremer e Gatti hanno aiutato questi ragazzi a fare bene sul campo. Nel gruppo sono tutti in forma, tutti convocabili, a parte Milik, Thuram, Weah e Adzic".

Le dichiarazioni di De Rossi

"Il bilancio è positivo, sono contento del mercato. Siamo inciampati in una cosa che non potavamo prevedere nel completare la difesa, ma ci metteremo mano - ha detto De Rossi - Abbiamo alzato il livello di qualità. Sono arrivati giocatori importanti. Sono felice per Koné e Saelemaekers, mi piacciono entrambi. Uno come Koné ci mancava, per mettere un po’ di ‘ciccia’ a centrocampo. Thiago Motta? E' un amico, non uno di quelli che senti quotidianamente ma uno che abbracci ogni volta che lo vedi. Sta mostrando a tutti che è un grande allenatore, non solo per i risultati. Ci sono allenatori che hanno qualcosa di speciale, lo sta mostrando. Ci è arrivato con la gavetta, ora si sta godendo i frutti del suo lavoro in una big che è costruita per vincere il campionato. Sarà una gara difficile, contro una squadra allestita bene con un mercato costoso e con ragazzi validi. Con Thiago non ti puoi rilassare. Sappiamo che sarà complicato ma possiamo fare la nostra ottima prestazione".

Le probabili formazioni

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Bremer, Cabal; Locatelli, Fagioli; Cambiaso, Yildiz, Mbangula; Vlahovic. All. Thiago Motta.

Roma (4-3-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Baldanzi, Dybala; Dovbyk. All. De Rossi.

Orario e dove vedere il match

Juventus-Roma è in calendario per domenica 1 settembre, con calcio d'inizio fissato alle 20:45. La partita verrà trasmessa da Dazn. Per seguirla in tv, oltre all'abbonamento alla piattaforma, è necessario essere muniti di una smart tv su cui scaricare l'app, oppure si dovrà collegare al proprio televisore un dispositivo come Google Chromecast, Amazon Fire Tv Stick, oppure un decoder Sky Q o una console come PlayStation 4 o 5, XboX One, One S e One X. Sarà possibile seguire il match anche su Sky Sport, sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251), e in streaming, attraverso il sito o l'applicazione di Dazn, Sky Go e Now.

La designazione arbitrale

Sarà l'arbitro Marco Guida della sezione di Torre Annunziata a dirigere Juventus-Roma. Guida sarà coadiuvato dagli assistenti Carbone e Peretti, mentre il quarto ufficiale sarà Feliciani. Al Var ci sarà Di Paolo, mentre per l’Avar è stato designato Paterna.

Leggi anche: Champions League 2024/2025, il calendario delle italiane: ecco quando giocano