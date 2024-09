De Rossi: “Mai alle mani con Cristante. Ho letto tante cose false, partiranno le querele”

Roma, 31 agosto 2024 – “Ho letto tante cose false questa settimana, di vero c'è solo la discussione con Cristante, ma è stata una cosa di dieci secondi. Senza parole grosse ed è grave che si sia detto che siamo arrivati alle mani, perché qualcuno ha voluto dare una sfumatura diversa. Mi toccherà querelare”.

Così il tecnico della Roma Daniele De Rossi alla vigilia della sfida con la Juventus, tornando sull'episodio emerso in settimana. "Il giorno dopo con Cristante ci siamo abbracciati”, ha aggiunto.

Smentite anche le ricostruzioni che lo avrebbero visto litigare con la Ceo, Lina Souloukou, e Gianluca Mancini: “Si è detto che ho discusso con Lina e non l'ho nemmeno vista, con Mancini non c'è stato nemmeno un abbozzo di discussione. È difficile gestire la preparazione di una gara come quella con la Juve così, ma non cerco alibi”.

Poi i complimenti al collega Thiago Motta: "È un amico, non di quelli che senti tutti i giorni, ma quando lo vedi lo abbracci. Ci sono allenatori col tocco magico e lui sta dimostrando questo, ci è arrivato con la gavetta e dopo stagioni complicate. Si sta godendo i frutti del suo lavoro in una big costruita per vincere il campionato”.

Capitolo mercato. “È stato positivo e abbiamo alzato la qualità, siamo un po’ corti in difesa ma lavoreremo in questi giorni”, le parole di De Rossi. “Rispetto alla Roma di maggio è difficile fare un bilancio, sicuramente siamo andati nella direzione che volevamo, i patti sono stati rispettati – ha spiegato –. Sono stato supportato in quello che avevo chiesto e paradossalmente per me abbiamo fatto un mercato migliore dell'Inter che aveva bisogno di due, tre colpi e basta. Per me entro poco tempo la Roma, se continuerà a lavorare come in questo mercato, non vedo problemi nel pensarla a lottare per lo scudetto. Secondo me tra un paio d'anni saremo fissi lì”.