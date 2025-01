Monza-Fiorentina, viola a caccia dell’Europa. Probabili formazioni e tv

Monza, 13 gennaio 2025 – La Fiorentina gioca a Monza (ore 20.45, diretta tv su Dazn e SkySport) cercando di approfittare dei risultati delle altre pretendenti a un posto in Champions o, comunque, in Europa League.

I pareggi di Lazio, Juventus, Milan, Bologna e Udinese, rappresentano un’occasione per guadagnare terreno. Il punto è che sulla carta il Monza ultimo in classifica è avversario abbordabile, ma in pratica non sarà affatto facile superare una squadra in disperata ricerca di punti per salvarsi. Occhi puntati su due grandi ex: il tecnico Palladino (che sta confermando quanto di buono ha fatto sulla panchina brianzola) e Colpani che deve ritrovarsi sui suoi livelli migliori.

Intanto, tiene banco il mercato: il neo arrivato Folorunsho convocato già per stasera, c’è attesa per nuovi colpi.

Probabili formazioni

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Caldirola, Carboni; Birindelli, Bondo, Bianco, Pereira; Maldini, Mota Carvalho; Djuric. Allenatore: Bocchetti.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Mandragora; Colpani, Beltran, Sottil; Kean. Allenatore: Palladino