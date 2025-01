Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte. Marì dopo il Monza. Arriverà un altro mediano: i nomi

Firenze, 13 gennaio 2025 - Comincia da Monza una settimana importante per la Fiorentina, che punta a tornare alla vittoria che manca ormai da oltre un mese (8 dicembre contro il Cagliari). Sette giorni che propongono la sfida al Monza, fanalino di coda del campionato, e al Torino, domenica all'ora di pranzo ospite al Franchi.

Buone chance per tornare a correre, anche se i risultati delle altre concorrenti Champions/Europa League (praticamente tutti pareggi) consegnano alla Fiorentina un turno potenzialmente favorevolissimo anche per ri-balzare davanti alla Juventus. L'intreccio con il Monza porterà in viola Pablo Marì. Nessun dubbio su un'operazione avviata da settimane, con il difensore spagnolo in parola con la Fiorentina. Contratto da un anno e mezzo, Galliani non ha opposto resistenza perché tra poche settimane lo perderebbe a parametro zero. Smentite di rito a parte, l'affare si farà.

Forse già domani potrebbe arrivare la fumata bianca. Da capire se in Brianza approderà in prestito Moreno o se la Fiorentina pagherà un piccolo conguaglio economico. Marì arriverà così a rinforzare la difesa di Palladino. Con lui la soluzione della retroguardia a tre sarebbe più facilmente percorribile. Poi c'è sempre il discorso Luiz Henrique da tenere presente. Operazione che va avanti a fuoco lento. Potrebbero sembrare giorni di stallo, in realtà sono giorni in cui le diplomazie sono al lavoro per ridurre le distanze tra offerta della Fiorentina (20 milioni più bonus) e richiesta del Botafogo (30 milioni).

Tagliato ormai fuori il Lione (stoppato sul mercato dalla federazione francese per i problemi finanziari), si è capito che lo stesso giocatore non disdegnerebbe l'avventura in Italia anche se lo corteggiano alcuni club di Premier League (che non paiono di primissima fascia, si è parlato ad esempio del Crystal Palace). Infine una sensazione, che si sta facendo largo e che avevamo raccontato nelle scorse settimane. La Fiorentina prenderà un altro centrocampista dopo Folorunsho. Un mediano, un calciatore che faccia della fisicità l'arma migliore. Circolano nomi che portano tutti in quella direzione. Matic del Lione, Cristante della Roma, Bondo del Monza e Frendrup del Genoa. Quest'ultimo il preferito in assoluto, ma anche il più caro. Al di là dei nomi, l'identikit è chiarissimo.