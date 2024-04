Nicolas Gonzalez: la rinascita viola con un gol decisivo

È riuscito a cancellare quasi tutto, in una frazione di secondo: una gara, fino ad allora, senza grossi sussulti, una settimana condita da qualche polemica di troppo (con tanto di post social allusivo per via della frase "Ne guardiamo sempre solo uno", a cui giovedì ha fatto seguito un’inedita esultanza con gli occhi coperti: ma verso chi?) e, soprattutto, un digiuno dal gol durato 67 giorni. Nicolas Gonzalez, con la rete al Plzen che al 92’ ha stappato la partita del Franchi spianando la strada della qualificazione viola alle semifinali di Conference, ha messo di nuovo il suo punto esclamativo. Quello che gli mancava da troppo tempo e che, da dopo la serata di metà dicembre a Budapest dove si era infortunato ai flessori, non era riuscito più a piazzare.

Da quel crac in Ungheria poco prima di Natale, l’annata del numero 10 aveva subìto di fatto una netta cesura: prima di allora l’argentino aveva realizzato nove reti in 1.325’ (media di un centro ogni 147’) mentre da quando è tornato in campo nell’anno nuovo il rendimento si era drasticamente abbassato. Finendo, prima del siluro di due giorni fa, per passare allo score di una rete in mille minuti esatti disputati in tutto il 2024 (l’unica gioia post-infortunio era stata l’11 febbraio contro il Frosinone).

Ecco perché l’eurogol contro i cechi, stavolta, ha tutti i contorni di una vera e propria rinascita. Simile a quella che Nico ebbe proprio nei quarti di finale di Conference di un anno fa e che poi gli consentì di non fermarsi più fino al termine della stagione. Allora, alla vigilia della gara d’andata contro il Lech Poznan, Gonzalez dichiarò che Firenze avrebbe rivisto presto "il vero Nico" e la riprova arrivò poche ore dopo: rete del nuovo sorpasso sui polacchi (1-4 il finale) e, a partire da quella sera, un totale di cinque reti e due assist in due mesi.

Andrea Giannattasio