Palladino: "Miglior serata della carriera. Felice che i ragazzi siano ambiziosi"

Firenze, 7 febbraio 2025 - Vittoria incredibile, inaspettata e forse anche per questo più bella. Mister Raffaele Palladino si gode il trionfo contro l'Inter: "Questa settimana sembrava maledetta. Ho perso Gudmundsson ieri per un attacco febbrile, Adli per una distorsione assurda, per un tiro in allenamento. Nella massima difficoltà hanno tirato fuori una prestazione incredibile. Dedichiamo la vittoria ai tifosi: stasera lo stadio era una bolgia. E ovviamente per Edoardo Bove, questa era la sua partita e siamo felici anche per lui". Dodo ha già parlato di Champions... "Sono felice che i ragazzi siano ambiziosi, hanno sempre voglia di migliorarsi. Il nostro obiettivo deve essere il lavoro quotidiano. Ci sono ancora tante partite, in campionato e in Conference. Dobbiamo pensare giorno per giorno, abbiamo avuto un periodo difficile e non deve accadere più. Noi siamo quelli di stasera, quelli che mettono in difficoltà i campioni in carica".

Kean stupisce ancora... "Deve continuare così, sta facendo un campionato straordinario, è il nostro punto di riferimento. Stasera ha fatto una partita incredibile, non solo per i gol Chi lascia fuori in lista Uefa? "Ho fatto ritardo in conferenza anche perché ero lì con lo staff a pensare chi inserire in lista. Non ho ancora deciso, rinunciare a tre dei cinque giocatori nuovi è difficilissimo per me, mi prenderò tutto il tempo".

Il tecnico della Fiorentina Palladino saluta la tribuna: la vittoria per 3-0 con l'Inter è, dice il tecnico, uno dei momenti più alti della sua carriera (Fotocronache Germogli)

Fiorentina-Inter è stata la sua miglior partita da allenatore? "Sicuramente è stata la più bella partita da quando alleno in Serie A, abbiamo fatto qualcosa di pazzesco, tra staff e calciatori. Voglio ringraziare i calciatori che hanno giocato in varie posizioni, anche adattati. Su tutti Fabiano Parisi e Dodo, da esterni alti hanno fatto benissimo. Ma anche Pongracic, Richardson: tutti hanno dato il massimo. Ora andiamo a San Siro".

Raffaele Palladino in sala stampa dopo la vittoria sull'Inter

Come si spiega l'atteggiamento diverso rispetto alle partite con Torino e Monza? "Come detto in quel periodo eravamo in difficoltà, anche per le cose che ci giravano un po' male. Oggi eravamo squadra: il primo a difendere era Kean, così come tutta la squadra lo seguiva in attacco. Non dobbiamo perdere unità e senso di appartenenza. Siamo venuti fuori dal momento difficile, capendo cosa non dovevamo fare". Pensa di aver fatto un favore al Napoli stasera? "No, penso che la Fiorentina abbia fatto una grande partita. Sono tre punti importanti per la classifica, che ancora non ho visto. E lì in alto non ci guardo...". Avete corso tanto, state bene fisicamente... "In queste settimane abbiamo caricato molto: sentivo dire che calavamo nei secondi tempi per questioni fisiche, ma non era così. Era solo una questione di atteggiamento di squadra, ci abbassavamo troppo. Il primo obiettivo intanto è fare più punti del girone d'andata, con una mentalità che deve sempre essere ambiziosa. Ci sono state le difficoltà ma ne siamo usciti".

Le parole di Commisso – Al termine della gara il patron della Fiorentina Rocco Commisso ha celebrato il successo: "Vittoria incredibile malgrado le assenze. Abbiamo dominato contro una grande squadra come l'Inter", ha dichiarato il numero uno viola. Che poi ha aggiunto: "Complimenti a mister Palladino e al capitano Luca Ranieri che hanno guidato un gruppo unito e determinato. Un grazie ai nostri tifosi che hanno spinto la squadra dall'inizio alla fine".