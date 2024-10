Palladino prende la mira. "La difesa in emergenza. Ma voglio delle risposte». Poi un messaggio a Sottil

Sorridente e tranquillo. Raffaele Palladino vive il momento della sua Fiorentina con apparente serenità. Stasera farà il suo debutto da allenatore in una competizione europea. Carte che saranno completamente mischiate, anche se in difesa non è rimasto molto fra cui scegliere. "Siamo in emergenza, abbiamo tre squalificati (Comuzzo, Quarta e Ranieri, ndr) e anche un forfait che è quello di Pongracic. Ancora non è pronto nonostante in questi giorni abbia lavorato con il gruppo. Ma ci siamo allenati bene in quel settore e sono certo che chi giocherà, anche adattato, farà molto bene. Sicuramente debutterà Moreno, è l’unico rimasto".

Emozione fino a un certo punto, Palladino la scaccia via subito. "Non c’è tempo di emozionarsi. Siamo concentrati per fare una grande prestazione e vincere la partita. Le responsabilità fanno parte di questo lavoro: noi vogliamo fare una grande gara e siamo pronti per farla. Turnover? Ho la fortuna di avere un grande gruppo: farò tanti cambi perché voglio risposte positive da tutti. Ma le risposte le vedo già quotidianamente e questo mi conforta. Posso dire anche che giocherà Sottil e che dimostrerà il suo valore. Ha un ottimo atteggiamento, per questo club è importante. Per il resto non ci sono titolari o riserve, ho 23 giocatori e tutti possono giocare". Si torna sulle parole di Kouame a Empoli. "Belle, da capitano. Mi sono piaciute anche se sono state strumentalizzate. Lui voleva parlare in modo positivo. Ha usato quelle che sono le mie parole, dobbiamo giocare sempre insieme. A me piace quando un giocatore si prende le sue responsabilità".

Alla vigilia ha parlato anche Edoardo Bove. "In Europa ci sono pochi margini di errore. Conosciamo l’importanza della gara, sarà un buon test per mettere alla prova ciò su cui stiamo lavorando in allenamento".

Alessandro Latini