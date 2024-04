Partite più belle all’Audace Legnaia. E occhio a quello che si farà al ritorno

Sul campo dell’Audace Legnaia si sono viste partite più belle. Questa Coppa non sarà un granchè, ma riuscire rimbalzare con ostinazione contro una squadretta (priva tra l’altro di sette titolari) è quasi un’impresa. Non c’è da disperarsi troppo pensando alla strada verso la finale. C’è un ritorno da giocare a Firenze e ci auguriamo che sia un’altra storia. Certo, gli avversari hanno deciso che lo zero a zero valeva una vittoria e fare calcio, in questi casi, non è semplice. Servirebbe vincere i duelli, gli uno contro uno, ma gli esterni di questa Fiorentina preferiscono andare un po’ avanti, guardare l’avversario, e poi dare la palla indietro. Manca un piano B, e mancano molte altre cose. L’atteggiamento, tanto per cominciare. Che non è apparso dei migliori. Del ritmo neanche a parlarne. Ok, siamo fatti così, amici dei chiaroscuri. In questo caso decisamente scuri. E lasciamo perdere i centravanti che non segnano. E’ noioso anche ricordarlo. Pensiamo al ritorno. E a giocare a pallone.