Politica unita in sostegno a Joe Barone: messaggi di incoraggiamento da Nardella, Giani e Renzi

Il mondo della politica si è stretto intorno a Joe Barone, in un abbraccio virtuale che già dai primi momenti aveva visto il sindaco Nardella lanciare un incoraggiamento social. E’ tornato a parlare anche il governatore Giani: "Forza Joe, la sua grinta e la sua determinazione in questo caso la deve mettere al servizio di se stesso".

Accorato anche il messaggio di Francesco Casini, Sindaco di Bagno a Ripoli. "Il nostro pensiero è tutto per te Joe, che non sei solo il direttore della nostra Fiorentina, ma da tempo anche un caro amico. Non ho mai conosciuto in vita mia un combattente più tenace di te". E poi Matteo Renzi, leader di Italia Viva. "Non ci sono parole. Solo preghiere per chi crede. Forza amico mio, non mollare. Siamo tutti con te". Anche il Consiglio Comunale, con il presidente Milani, si è stretto alla famiglia.