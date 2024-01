Pretattica Mazzarri. "Noi siamo sereni. Ripreso il morale. Sorprese? Forse»

Walter Mazzarri non vuole distrazioni. Tantomeno dal mercato. Il tecnico del Napoli pensa solo alla Fiorentina. "Delle trattative non mi interessa, adesso non incidono. Io penso solo alla partita e se andrà bene a quella dopo. Sono abituato così da sempre, cerco anche di inculcare questa mentalità ai ragazzi. Venivamo da un momento in cui giocavamo bene, ma non siamo riusciti a raccogliere quanto meritato e quindi avevamo un po’ perso la fiducia: credo che la vittoria contro la Salernitana ci abbia fatto bene".

Il tecnico fa subito il punto sui calciatori acciaccati: "Cajuste dovrebbe farcela. Zielinski mi sembra stia meglio e lo valuteremo fino all’ultimo. Demme invece ha avuto uno stiramento al gemello, non penso gravissimo, ma non ci sarà". Sulla gara di campionato, vinta dai viola al ‘Maradona’ 3-1, Mazzarri scivola via veloce. "Non entro nel merito di una gara giocata da un collega, è vero che fu una brutta partita perché dopo aver vinto lo scudetto ogni partita persa è sanguinosa. L’ho rivista in questi giorni ed è chiaro che sto cercando di capire cosa fare di diverso. Di sicuro la Fiorentina fece una grande partita senza dare punti di riferimento".

L’obiettivo è non dare indicazioni a Italiano. "Difficile cambiare modulo in così poco tempo. Ho pensato qualcosa ma è bene che lo tenga per me, eventualmente lo vedrete durante la partita. Di base non ci saranno grandi cambiamenti, a livello tattico resteremo più o meno come nelle ultime partite, nelle quali non abbiamo fatto male. Non dico nemmeno chi gioca in attacco. Simeone è una possibilità come ce ne sono altre".

Alessandro Latini