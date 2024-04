Primavera. Leonardelli show. Ma non basta. Vince il Monza

Lo show tra i pali di Leonardelli (due rigori parati) non è bastato per evitare alla Primavera la seconda sconfitta consecutiva in campionato, la terza negli ultimi quattro turni: a pochi giorni dal trionfo in Coppa Italia sul Torino, la formazione di Galloppa è infatti capitolata per 1-0 contro il Monza, in virtù del gol messo a segno in apertura di ripresa da Kassama, perso in area da Romani. Sotto gli occhi di Palladino, la squadra viola - priva di Rubino per infortunio - ha cambiato ben cinque elementi in partenza rispetto all’undici che ha alzato il trofeo a Bologna giovedì scorso, rispolverando il 3-5-2 e affidando i pali al 2006 Pietro Leonardelli che prima, al 28’, ha fermatoi Vignato e poi al 94’ si è ripetuto su Fernandes. La Fiorentina, con questo ko, resta dodicesima a 33 punti: per i playoff ora serve un vero miracolo.

Andrea Giannattasio