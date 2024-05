Cagliari-Fiorentina, standing ovation per Claudio Ranieri: la commozione dell’allenatore

Firenze, 23 maggio 2024 – Un momento emozionante prima del fischio d’inizio di Cagliari-Fiorentina. Un vero e proprio standing ovation è andato in scena allo stadio per l’ultima partita di Claudio Ranieri sulla panchina dei sardi.

Uno striscione ha salutato l'ingresso in campo del tecnico poi tutti in piedi per il lunghissimo applauso per Ranieri da parte di tutti i presenti, tifosi, squadre e terna arbitrale con il tecnico visibilmente commosso a ricambiare l'applauso.