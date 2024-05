“Rocco, Rocco”: Atene, i cori per Commisso prima di Olympiakos Fiorentina

Atene, 29 maggio 2024 – “Rocco, Rocco”: si leva altissimo il coro per Rocco Commisso da parte dei diecimila tifosi arrivati ad Atene per Olympiakos-Fiorentina. A circa un’ora e mezzo dalla partita in tantissimi sono già dentro.

Commisso allo stadio di Atene saluta i tifosi

Commisso scende in campo e va a salutare il settore viola già caldissimo. E partono i cori per lui, che è quasi commosso. Si avvicina poi alle barriere di plexiglas e a loro volta tanti tifosi si avvicinano e lo salutano. E’ un momento emozionante in un pre partita caldissimo, con i cori dei supporter viola che si levano alti. Il video del saluto alla curva è apparso sui social ufficiali della Fiorentina a circa un’ora dalla partita.

Una seconda finale in cui è vivo il ricordo di Joe Barone: “Lo abbiamo perso tre mesi fa. Questa finale è per Joe”, dice Commisso a Tv8 nel pre partita.