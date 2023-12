Roma-Fiorentina, “sfida capitale” in salsa europea. Le ultime novità di formazione e tv

Roma, 10 dicembre 2023 – Ennesimo crocevia che può avvicinare o allontanare la Fiorentina e l’Europa nella prossima stagione. Alle 20.45, diretta tv su Dazn, i viola giocano in casa della Roma, avversaria molto temibile in un ambiente bollente come quello dell’Olimpico.

Fa paura l’attacco con Dybala e Lukaku che costringerà la Fiorentina a una concentrazione massima, da estendere anche al confronto con gli altri giallorossi, tutti da temere.

Mister Italiano recupera pedine fondamentali come Bonaventura e Gonzalez. In attacco sarà Nzola a tentare di scardinare la difesa avversaria.

Probabili formazioni

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku. Allenatore: Mourinho

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Gonzalez, Bonaventura, Kouame; Nzola. Allenatore: Italiano