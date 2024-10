Roma, quanto ti manca quel ragazzo. La domenica speciale di Bove. E il cuore giallorosso ora è viola

I suoi vecchi tifosi questa settimana lo hanno letteralmente tartassato sui social, tanto che spesso si sono incrociati in vere e proprie trattative di mercato con quelli della Fiorentina. "Edo, torna a casa presto". E ancora. "Ti ho amato, ti amo e ti amerò". Con tanto di cuori giallorossi. A rompere l’incantesimo ecco i tifosi viola. "L’importante è crederci... Adesso ce lo coccoliamo noi".

E dalla Capitale qualcuno risponde. "Fate bene perché qua a Roma siamo stati dei cogl..ni". Premessa. L’amore dei tifosi della Roma a Edoardo Bove non è mai mancato. Stasera ce ne sarà la riprova, con il settore ospiti (attesi 300 romanisti) che tributerà applausi e cori all’ex beniamino. Un po’ come accaduto qualche settimana fa a Cataldi quando al Franchi è arrivata la Lazio. A Bove è mancato altro. Dopo l’addio alla Roma di Mourinho (l’allenatore che lo ha fatto conoscere al grande calcio) ha perso il suo parafulmine. De Rossi ci ha creduto ma non troppo. La società ancora meno.

Pradè si è infilato in mezzo a una crepa fino a farla diventare una porta nella quale concludere la trattativa. Sul tavolo un obbligo di riscatto che la Fiorentina sfrutterà senza alcun dubbio la prossima estate (10.5 milioni in caso del 60% delle presenze). Ma mai come stavolta conta il presente. La notte di Edoardo può rappresentare tantissimo per la Fiorentina. Lui la fiducia di Palladino e dei compagni se l’è già presa da tempo. Per il tecnico campano è insostituibile. "Chi capisce di calcio sa quanto sia importante per noi", ha raccontato dopo la vittoria di San Gallo dove gli ha risparmiato mezzora in vista di oggi. Un po’ mezzala, un po’ trequartista di sinistra. Può giocare ovunque ma quella sembra essere la zona dove ne ha più bisogno Palladino. Equilibratore delle due fasi, da quella parte dovrebbe agire il non sempre impeccabile Celik in fase difensiva.

Bove sogna una notte da protagonista. Fin qui due assist, il gol ce l’ha nelle gambe e lo aspetta. Magari proprio contro la Roma. Non esulterebbe per rispetto dei suoi ex tifosi, ma sarebbe un bel modo per prendersi una piccola rivincita.

Alessandro Latini