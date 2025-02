Fiorentina, la guida all'ultimo sorteggio di Conference League e le possibili avversarie

Firenze, 21 febbraio 2025 - La Fiorentina continua a preparare la trasferta in casa del Verona, ma oggi il gruppo gigliato dovrà tornare a dare un'occhiata anche alla Conference League. Ieri sera si sono concluse le gare di ritorno dei PlayOff e a questo punto sono rimaste sedici squadre in corsa che proveranno a raggiungere la finale di Wroklaw in programma il prossimo 28 maggio.

Questo pomeriggio alle ore 14 andrà in scena l'ultimo sorteggio della stagione, che stabilirà in modo definitivo la posizione delle squadre rimaste in corsa nel nuovo tabellone tennistico del torneo.

Le squadre già qualificate agli ottavi erano le seguenti: Chelsea, Vitoria Guimaraes, Fiorentina, Rapid Vienna, Lugano, Djurgarden, Legia Varsavia e Cercle Brugge.

Le squadre che hanno superato il PlayOff sono invece: Betis Siviglia, Copenaghen, Borac Banja Luka, Pafos, Celje, Jagiellonia, Panathinaikos e Molde.

La Fiorentina potrà pescare una fra i bosniaci del Borac Banja Luka (0-0 sul campo dell'Olimpia Lubiana che è bastato dopo l'1-0 dell'andata) e i greci del Panathinaikos (2-0 agli islandesi del Vikingur). Ma ecco tutti i possibili accoppiamenti.

Ottavi di finale

Betis vs Chelsea/Vitoria Guimaraes

Jagiellonia vs Legia Varsavia/Cercle Brugge

Celje vs Djurgarden/Lugano

Panathinaikos vs Fiorentina/Rapid Vienna

Copenhagen vs Vitoria Guimaraes/Chelsea

Molde vs Cercle Brugge/Legia Varsavia

Pafos vs Lugano/Djurgarden

Borac vs Rapid Vienna/Fiorentina

Il sorteggio andrà in scena dopo quelli di Champions League ed Europa League. Di certo c'è che la squadra viola tornerà in campo a livello europeo giovedì 6 marzo e lo farà in trasferta. Essendo una delle squadre qualificate direttamente agli ottavi avrà il vantaggio di giocare il ritorno in casa, dunque al Franchi giovedì 13 marzo. Orari ancora da stabilire. Un'altra certezza la Fiorentina ce l'ha. Essendo accoppiata (e dunque opposta) nel sorteggio al Rapid Vienna, non potrà sfidare gli austriaci prima dell'atto conclusivo. Altro paletto già noto e che riguarda il Chelsea. Oggi il sorteggio stabilirà l'esatta posizione dei blues, comunque nella parte alta del tabellone ma da capire se nel lato 'green' o in quello 'silver'. La Fiorentina sarà collocata nella parte bassa. Dunque, se dovesse capitare dalla parte del Chelsea, l'incrocio avverrebbe eventualmente in semifinale. In caso contrario la sfida sarebbe solo a Wroklaw per la finalissima.

Dando un occhio a un ipotetico quarto di finale, la vincente del ramo di tabellone della Fiorentina se la vedrà con la vincente del ramo occupato da Pafos/Celje/Lugano/Djurgarden. Ovviamente dopo il sorteggio di oggi le candidate da quattro passeranno a due.