Supercoppa, verso Napoli-Fiorentina. Parisi: “Dovremo stare attenti al minimo dettaglio”

Riad (Arabia Saudita), 16 gennaio 2024 – Alla vigilia della semifinale di Supercoppa tra Napoli e Fiorentina parla l’esterno sinistro viola Fabiano Parisi. "Una nuova emozione, sappiamo che è un trofeo importante, che ci sarà una partita importante contro il Napoli, siamo arrivati ieri, ci stiamo ambientando, per noi è come un nuovo inizio".

Così Parisi racconta ai canali social della Fiorentina le prime sensazioni in casa viola a Riad (Arabia Saudita) dove giovedì 18 gennaio la squadra di Italiano sfiderà i partenopei nella prima semifinale della Supercoppa Italiana. "Ci sono sensazioni ed emozioni diverse, cercheremo di dare il massimo - prosegue - Il format di questo torneo è da partita secca, noi sappiamo quanto è importante in una gara del genere essere concentrati su ogni dettaglio perché non è come il campionato che perdi una sfida e poi recuperi in quella dopo. Qui essendo una gara secca se perdi vai a casa quindi dobbiamo stare attenti anche perché sappiamo che il Napoli è una squadra forte e noi vogliamo vincere".

Per l'ex giocatore dell'Empoli nelle ultime gare meno spazio in campo rispetto a quanto visto ad inizio stagione. "In allenamento diamo il massimo, siamo sempre concentrati, personalmente sono un terzino sinistro ma ho giocato anche a destra in emergenza. Sono a disposizione della squadra e del mister", aggiunge.

Tornando sulla gara col Napoli, Parisi chiosa: "Loro vengono da una vittoria all'ultimo ottenuta contro la Salernitana quindi l'umore e l'entusiasmo sono al massimo. Sappiamo che non hanno passato un buon periodo ma cercheranno di dare il meglio. Noi ovviamente siamo la Fiorentina, sappiamo come dobbiamo affrontarli avendolo già fatto più di una volta, dobbiamo essere concentrati".