Terza categoria. Carbonile si prende il primo posto

Diciannovesima giornata nel campionato di Terza Categoria.

Nel Girone A la capolista La Lanterna si impone per 5-0 sul campo del fanalino di coda Serravalle. Vincono anche il Bibe 1964, che in casa supera per 4-2 il Quinto, e il Capraia, che si aggiudica per 5-0 lo scontro diretto per il terzo posto sul campo della Sestoese. Successi interni anche per San Lorenzo Campi Giovani (1-0 sul San Michele Cattolica Virtus) e Firenze Nord (3-1 sul Carraia).

Nel Girone B il Carbonile si aggiudica per 2-1 lo scontro diretto con la Sales e la raggiunge in vetta alla classifica. Frenano in casa le inseguitrici: la Sandro Vignini Vicchio viene bloccata sullo 0-0 dal San Paolino Caritas, mentre il Cavallina perde per 1-0 con la Rontese. Nelle altre partite vittorie casalinghe per Albereta ’72 (2-1 sullo Scarperia), Londa (1-0 sul Tosi), San Salvi Sancat (2-1 sul Vaglia) e Atletico Figline (5-1 sulle Sieci). Pareggio per 1-1 tra Atletico Impruneta e Torre a Monte.