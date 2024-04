Tra pali e traverse. Un record negativo

"Scusi, chi ha fatto palo?". Stavolta tuttavia, rispetto al pugno in pieno volto incassato da Fantozzi dopo la sua improvvida domanda, la risposta per ciò che riguarda le vicende di casa viola rischia di essere decisamente più lunga. Visto che, con la traversa centrata domenica da Gonzalez (e favorita da una super parata di Szczesny) sono saliti in tutto a diciotto i legni centrati dai viola dall’inizio della stagione. Con, per di più, otto giocatori diversi a favorire questo dato quasi da record. Primatista di questa speciale graduatoria resta proprio Nico, che con quello colpito a Torino ha issato il proprio score addirittura fino a quota sei legni, al pari di Vasquez del Genoa. A conti fatti, nessuno in Serie A è stato fino ad oggi capace di mettere insieme una cifra così alta come quella collezionata dalla Fiorentina, che in tal senso ha superato non solo il suo numero ottenuto nella passata stagione (dodici su trentotto turni) ma ha anche eguagliato quello che era stato il totale di pali e traverse messi insieme dalla Juventus in tutta la scorsa annata.

Oltre all’ex Stoccarda, hanno dovuto fare i conti con l’amaro rumore del legno colpito anche Martinez Quarta, Belotti, Duncan, Beltran e Bonaventura (due montanti centrati a testa) oltre a Parisi e a Ikoné (uno per parte). Ma la sfortuna della formazione di Italiano non si esaurisce certo qui, visto che oltre ai diciotto legni all’attivo la Fiorentina è anche la terzultima squadra per pali o traverse colpite dai suoi avversari, ovvero una di quelle che meno volte è stata aiutata dalla Dea bendata: a oltre tre-quarti di stagione in archivio, sono stati solo sei i legni che hanno salvato dal gol i viola, che in questa anomala classifica sono dietro solo al Toro e all’Inter, rispettivamente graziati quattro e tre volte).

Andrea Giannattasio