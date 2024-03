Una sconfitta piena di emozioni. Col Milan serviva la partita perfetta

La partita dei portieri: bravo Terracciano, fantasmagorico Magnain. Per la Fiorentina una sconfitta piena di emozioni che segnano la strada per ricominciare una storia interrotta da un lutto collettivo. Non era facile, perché il Milan è un’altra storia. Tatticamente possiamo dire che a centrocampo i rossoneri hanno piantato la bandiera. C’era da immaginarselo, e così è stato. Sulle fasce stessa storia: altra qualità. Serviva una partita perfetta ma così non è stato. Di sicuro la classifica resta bloccata lì, con una rincorsa per l’Europa vera sempre viva, sebbene decisamente più complicata. Uno dei protagonisti in viola, nel bene e nel male, è stato Belotti. Il centravanti lotta dall’inizio alla fine ma ancora una volta sbatte con uno zero sul suo tabellino, un po’ per sfortuna, un po’ per demeriti e molto perché Pioli ha un portiere super. Un vero peccato, perchè la sua generosità non viene mai premiata. Una grande domanda gira intorno a Nico Gonzalez. Forza ragazzo, ritrovati perché la Fiorentina ha bisogno di te.