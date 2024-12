Vitoria-Fiorentina 1-1: Mandragora evita il k.o ai viola, che volano agli ottavi di finale

Guimaraes (Portogallo), 19 dicembre 2024 - La Fiorentina ha strappato un pareggio in trasferta contro il Vitoria Guimaraes, che vale il passaggio agli ottavi di finale di Conference League. I viola non hanno sfornato una grandissima prestazione in Portogallo, ma sono comunque riusciti a limitare i danni: al gol di Gustavo Silva ha risposto Rolando Mandragora, che al minuto 87 ha evitato il k.o ai toscani. La squadra di Raffaele Palladino conclude la prima fase della competizione al terzo posto nel girone unico, alle spalle proprio dei lusitani incrociati oggi.

Le formazioni titolari

Rui Borges schiera il Vitoria Guimaraes con il 4-3-3. In porta c'è Varela, Alberto Costa e Joao Miguel Mendes sono i due terzini, Rivas e Fernandes i due centrali di difesa. A metà campo c'è il trio composto da Tiago Silva, Manu Silva e Joao Sabino Mendes. In attacco il tridente è formato da Kaio Cesar, Gustavo Silva e Nuno Santos. Raffaele Palladino preferisce il classico 4-2-3-1 per la sua Fiorentina. Terracciano difende i pali, aiutato da Dodò, Martinez Quarta, Comuzzo e Parisi. Richardson e Mandragora formano la coppia di mediani, Ikoné, Beltran e Gudmundsson si posizionano sulla trequarti. Davanti c'è Kouamé come unico riferimento offensivo.

Primo tempo

La Fiorentina inizia male la partita, con una disattenzione di Dodò che favorisce la conclusione di Gustavo Silva: l'attaccante del Vitoria colpisce alto già al secondo minuto. Le occasioni da gol stentano ad arrivare, sia da una parte che dall'altra. Il match è bloccato, le due squadre si studiano ma non alzano i ritmi. I viola di Palladino sembrano avere poche idee offensive. Al 25' un sussulto risveglia i gigliati, quando Richardson si addormenta e Kaio Cesar gli ruba il pallone. Il giocatore di casa calcia bene e trova l'opposizione di Terracciano, sulla sfera si avventa poi Gustavo Silva, che a pochi metri dalla porta spara in curva. Clamorosa chance sciupata per i lusitani, che si rifanno al 33'. Un altro possesso perso in mezzo al campo condanna gli ospiti: Kaio Cesar galoppa sulla destra, mette al centro rasoterra e Gustavo Silva buca Terracciano per il gol dell'1-0. La squadra toscana non ingrana neanche dopo essere passata in svantaggio e torna negli spogliatoi per l'intervallo sotto di una marcatura.

Secondo tempo

I ragazzi di Palladino tornano in campo con lo stesso spirito della prima frazione di gioco. Di conseguenza, il Vitoria si fa vedere spesso in zona offensiva e mantiene il controllo del match. I portoghesi la mettono anche sul piano dell'intensità, dove la Fiorentina pecca parecchio questa sera. Bruno Varela viene finalmente impegnato dagli attaccanti ospiti al 66', quando Kean ha una buona chance ma va a sbattere proprio contro il portiere di casa. Terracciano tiene a galla i suoi al 75' su una conclusione dalla distanza di Gustavo Silva, mentre Beltran poco dopo trova il muro degli avversari su un tentativo scoccato dal cuore dell'area di rigore dei lusitani. La Fiorentina salva un match che sembrava destinato a perdere al minuto 87: Mandragora sfrutta un cross forte di Dodò deviato dal portiere, infilando il pallone sotto la traversa da una posizione abbastanza defilata. Il match si conclude così sul punteggio finale di 1-1.

Il tabellino del match

Vitoria Guimaraes (4-3-3): Bruno Varela; Alberto Costa, Oscar Rivas, Jorge Fernandes, Joao Miguel Mendes (67' Samu); Tiago Silva (80' Handel), Manu Silva, Joao Sabino Mendes; Kaio Cesar, Gustavo Silva, Nuno Santos (80' Arcanjo). Allenatore: Rui Borges. A disposizione: Charles, Gui, Miguel Maga, Mikel Villanueva, Tomás Ribeiro, Tomas Handel, Diogo Sousa, Arcanjo, Samu Silva, Ze Carlos, Bica, Dieu Merci. Fiorentina (4-2-3-1): P. Terracciano; Dodò, Martínez Quarta, Comuzzo (46' Ranieri), Parisi /75' Gosens); Richardson (46' Adli), Mandragora; Ikoné (57' Colpani), Gudmundsson (57' Kean), Beltran, C. Kouamé. Allenatore: Palladino. A disposizione: Pongracic, L. Ranieri, Kean, Gosens, Matías Moreno, Yacine Adli, T. Martinelli, Colpani, Kayode, Caprini, de Gea, Harder. Marcatori: 33' Gustavo Silva (Vit), 87' Mandragora (Fio) Ammonizioni: Gustavo Silva, Tiago Silva, Manu Silva, Kouamé Espulsioni: -

Leggi anche: Serie A, giornata 17: probabili formazioni, orari e dove vederla in tv