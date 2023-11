Il Fluminense vince la prima Libertadores e ‘rovina’ l’anno d’oro delle squadre di Maradona

Rio de Janeiro, 5 novembre 2023 – Ha il nome del presidente degli Stati Uniti più di tutti entrato nella storia il ragazzo che ha regalato la prima Copa Libertadores al Fluminense. Al Maracanà, nel tempio del calcio, John Kennedy segna il 2-1 contro il Boca Juniors, e ‘rovina’ l’anno d’oro delle squadre di Maradona. E non poteva essere che un bomber dal nome così particolare a decidere una partita infiocchettata da una serie di coincidenze astrali.

Sì, perché a meno di un anno dalla morte di Dieguito, il Napoli è riuscito a vincere lo scudetto dopo una vita, tra l’altro in uno stadio che porta proprio il nome del campione scomparso. E l’ultima volta l’aveva vinto con e grazie a Diego.

Come dimenticare poi il mondiale in Qatar, vinto dall’Argentina guidata da Leo Messi. Anche qui l’ultima volta era stata con Diego, proprio nell’edizione della Mano de Dios.

E non è finita, sempre nel campionato 2022/23 il Barcellona, suo grande amore prima del Napoli ha vinto la Liga, in più c’è il Siviglia, squadra di Maradona post Napoli, porti a casa l’Europa League battendo la Roma.

Mancava solo il Boca, ma ci ha pensato il 21enne John Kennedy a spezzare la magia. Mandato in campo dal tecnico Fernando Diniz (che è anche il ct 'ad interim' della Seleçao) al 34' st, sull'1-1, è stato ammonito appena nove minuti dopo essere entrato in campo. Poi però, nel primo tempo supplementare, ha segnato la rete decisiva, e, non contento, si è fatto espellere per doppia ammonizione. In precedenza, il Fluminense era andato in vantaggio al 39' pt con un gol del suo bomber argentino Cano, capocannoniere della Libertadores, e il Boca aveva pareggiato al 26' st con il peruviano Advincula. All'8' del primo supplementare la rete decisiva di John Kennedy.