Frosinone-Torino 0-0: i granata strappano un punto allo Stirpe

Frosinone, 10 dicembre 2023 - Nella 15° giornata di Serie A il Frosinone di Eusebio Di Francesco vuole confermare quanto di buono fatto vedere fin qui, ma davanti c'è il Torino di Ivan Juric che è reduce dal bellissimo successo per 3-0 contro l'Atalanta. Il primo squillo della sfida dell'ora di pranzo è per il Torino con una spizzata di testa di Zapata che però non trova la porta per pochissimo. Partita molto fisica, con l'arbitro Massimi che è bravo a gestire le tante proteste dei giocatori in campo. Al 21' una bella parata di Milinkovic-Savic nega l'1-0 a Kaio Jorge che, poco dopo, si ripresenta davanti al portiere avversario ma scivolando al momento del tiro. Sponda granata c'è da segnalare il palo colpito da Ivan Ilic al 46', poco prima di andare negli spogliatoi. Nella prima metà del secondo tempo molto meglio il Frosinone rispetto al Torino, ma la squadra di Juric ha il merito di difendersi bene dalle verticalizzazioni dei padroni di casa. Con l'avvicinarsi del 90', complice la stanchezza, il ritmo si abbassa e con esso anche lo spettacolo della partita, con le due squadra che sembrano accettare il pareggio. Negli ultimi dieci minuti, nonostante le due squadre si fossero allungate molto in campo, non ci sono grandi occasioni, eccezion fatta per il gol annullato per abbondante fuorigioco di Buongiorno che, infatti, non ha né esultato né protestato conscio dell'offside. Dunque, Frosinone e Torino pareggiano 0-0.

Primo tempo

Squadre subito aggressive in avvio, con tanti duelli a centrocampo e rimo molto alto. Al terzo minuto arriva il primo angolo del match per il Torino, con Zapata che svetta su tutti e stacca bene di testa ma non trova la porta. Passano due minuti e Sanabria in area di rigore viene atterrato da un difensore, generando le proteste dei giocatori granata ma per l'arbitro Luca Massimi di Termoli è tutto buono. Frosinone che è molto aggressivo, con la linea molto alta, il Torino riesce bene al momento a sfruttare questa cosa a proprio vantaggio facnedo girare bene la palla, eludendo il primo pressing e poi verticalizzando verso Ilic o Vlasic. Il primo giallo della partita arriva all'8° ai danni di Oyono, che tre minuti più tardi rischia tantissimo con un intervento in ritardo su Bellanova che finisce a terra generando le proteste di tutti i giocatori del Toro che fanno capannello intorno a Massimi. Sul ribaltamento di fronte Ricci scivola nella marcatura con Gelli che si invola verso l'area di rigore, serve Kaio Jorge che in area viene toccato da Buongiorno. Il brasiliano finisce a terra reclamando calcio di rigore, ma Massimi lo ammonisce per proteste. C'è lavoro per il Var Meraviglia-Mazzoleni che, dopo un minuto, richiama Massimi a bordocampo per giudicare nuovamente il contatto tra il difensore granata e l'attaccante dei ciociari, oltre che il contatto precedente tra Gelli e Ricci dove il centrocampista dei padroni di casa ha toccato il ginocchio del 28 avversario. Dopo aver rivisto le immagini, Massimi giustamente ravvisa il fallo di Gelli su Ricci e, dunque, niente rigore. Per Massimi partita molto complicata: le squadre sono molto fisiche, tanti contatti molto duri, tante proteste, al momento l'arbitro della sezione di Termoli è bravo a gestire il tutto. Al 21' occasionissima per il Frosinone al 21' con Kaio Jorge che viene servito alto da Gelli, il brasiliano stacca dal limite dell'area piccola ma trova la pronta reazione di Milinkovic che salva il risultato. Inviperito il numero 9 del Frosinone che poco più tardi anticipa Milinkovic su un retropassaggio imprudente di Tameze, ma scivola nel momento in cui vorrebbe calciare in porta. L'azione prosegue con la palla che arriva a Garritano che cerca di prendere in controtempo il portiere avversario, ma non riesce a trovare la porta. Ritmo che, come naturale che accada, si abbassa lievemente nonostante le due squadre continuino a pressare alto e non si tirano indietro nei contrasti. Errore clamoroso di Monterisi al 43': Soulé calcia una punizione direttamente in porta, la palla viene deviata e arriva sui piedi di Garritano che, al limite, calcia con la palla che si impenna arrivando in area piccola, Milinkovic è incerto nell'uscita ma l'esterno del Frosinone non riesce a mettere in porta. Anche il Torino ha un'occasione al 46', nel primo dei quattro di recupero con Zapata che serve Ilic che stoppa e calcia di mancino centrando il legno. Il primo tempo finisce 0-0.

Secondo tempo

La ripresa comincia con gli stessi 22 del primo tempo. Decisivo ancora una volta Milinkovic-Savic al 51' che nega il gol a Kaio Jorge: l'ex Juve servito a centro area da Ibrahimovic va al tiro di mancino dal dischetto ma il portiere granata devia in angolo. In questo inizio di secondo tempo molto meglio i padroni di casa, che trovano con più costanza i terminali offensivi, in particolare più nel vivo del gioco Soulé che ora sta iniziando davvero a creare problemi alla retroguardia del Toro. Fase centrale del secondo tempo con tanti cartellini (gialli in successione a Ilic, Garritano e Tameze) con il gioco che viene molto spezzettato e i due allenatori iniziano a pescare le proprie carte dalla panchina per cercare di cambiare le sorti del match. Cambia tanto Juric a un quarto d'ora alla fine, lanciano in un colpo solo Kamaroh, Lazaro e Demba Seck che torna in campo dopo quasi due mesi, l'ultima volta contro l'Inter. Partita che ora ha abbassato notevolmente il suo ritmo, con le due squadre che sono più attendiste e pressano molto meno, anche perché la stanchezza inizia a farsi sentire. Si va federe anche il Torino dalle parti di Turati, con il portiere dei locali che respinge il sinistro di Zapata che da posizione defilata ha cercato la conclusione sul palo del portiere, attento il numero 80 di Di Francesco. Karamoh cerca di smuovere i compagni con i suoi uno contro uno, ma Okoli e Oyono fanno buona guardia. Le due squadre si allungano molto negli ultimi dieci minuti, con gli spazi che si ampliano, ma c'è da fare i conti anche con la condizione fisica che, dopo il primo tempo giocato a mille da ambo le parti, ora non è delle migliori per buona parte dei giocatori. All'89' gol annullato al Torino per fuorigioco di Buongiorno sulla punizione di Ilic il difensore dei piemontesi era abbondantemente offside, infatti è tornato nella sua metà campo senza proteste. Finisce 0-0 tra Frosinone e Torino, le due squadre restano separate da un solo punto in classifica con i granata decimi a quota 20 e i ciociari undicesimi con 19, in attesa di capire che cosa faranno Monza e Lecce.

Tabellino

Frosinone (3-4-3): Turati; Okoli, Romagnoli; Monterisi; Oyono, Gelli (Lulic, 71'), Brescianini, Garritano (Lirola, 61'); Ibrahimovic (Caso, 72'), Kaio Jorge (Walu Cheddira, 83'), Soulè. Allenatore: Eusebio Di Francesco. Torino (3-4-1-2): Milinkovic Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez (Zima, 83'); Bellanova, Ricci (Djidji, 64'), Ilic, Vojvoda (Lazaro, 72'); Vlasic (Seck, 72'); Sanabria (Karamoh, 72'), Zapata. Allenatore: Juric.