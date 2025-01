Genoa-Parma 1-0, primo successo in campionato a Marassi per il Grifone

Genova, 12 gennaio 2025 - Festa a Marassi per il Genoa, che ottiene il primo successo casalingo del suo campionato, tornando a sorridere sul campo amico dopo 233 giorni di digiuno. Il Grifone stende il Parma 1-0 e ottiene tre punti d'oro in chiave salvezza. A decidere il lunch match è la rete di Frendrup nella ripresa, con deviazione decisiva di Del Prato. I liguri salgono a quota 23 punti, mentre i ducali restano inchiodati a 19 punti al quartultimo posto.

Le scelte dei due allenatori

Genoa (4-3-2-1): Leali; De Winter, Bani, Vasquez, Martin; Frendrup, Badelj, Thorsby; Zanoli, Miretti; Pinamonti.

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Valenti, Balogh, Valeri; Keita, Sohm; Almqvist, Hernani, Mihaila; Bonny.

Primo tempo

La partita è piuttosto bloccata in avvio di gara, anche se il copione è chiaro: a fare la partita è il Genoa, mentre il Parma si affida alle ripartenze. L'intensità non manca in campo, così come gli errori tecnici. Il primo squillo della gara arriva al 10' ed è firmato Pinamonti, che di testa manda la sfera sopra la traversa. Più pericolosi i rossoblù, che al 22' sfiorano il vantaggio: sugli sviluppi di un angolo, un batti e ribatti nell'area degli emiliani consente a Vasquez di concludere da posizione ravvicinata, ma Suzuki non si lascia sorprendere. Finalmente si fanno vedere anche gli ospiti: al 31' Bonny si invola verso la porta avversario, ma il sinistro dell'attaccante ospite non è preciso. La risposta del Grifone non si fa attendere e di fatto risulta la miglior chance della frazione d'apertura, visto che sul cross di Miretti la zuccata di Pinamonti sbatte sul palo esterno. Prima dell'intervallo cambio forzato per Vieira, che toglie l'infortunato Badelj e inserisce Kassa.

Secondo tempo

Ad inizio ripresa subito una ghiotta occasione per i ducali, che impegnano Leali con il tentativo di Almqvist su servizio di Sohm: l'estremo difensore dei locali non si fa sorprendere. Dall'altra parte invece è incerto Suzuki sul cross di Zanoli, ma il Parma si salva. Kassa e Sohm dal limite dell'area non inquadrano il bersaglio grosso, poi sostituzione per Pecchia, che lancia Cancellieri per Almqvist. Al 65' ecco l'episodio che cambia la gara: Miretti premia l'inserimento di Frendrup, che conclude di destro trovando la deviazione di Del Prato. Deviazione che si rivela fatale per Suzuki, scavalcato dalla traiettoria del pallone, che termina in fondo al sacco. Pecchia allora corre ai ripari mandando in campo Man e Kamara. E' proprio quest'ultimo a impensierire il Grifone con un tiro-cross respinto da Pinamonti. Altre sostituzioni: per il Genoa dentro Masini, Ekhator e Sabelli, fuori Thorsby, Miretti e Zanoli, mentre su fronte Parma fa il suo ingresso Haj Mohamed per Keita. All'88' servono i guantoni di Suzuki per dire di "no" a Kassa. I gialloblù non riescono a rendersi pericolosi e così dopo cinque minuti di recupero sono i liguri a festeggiare.

