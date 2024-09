Infortunio choc per Malinovskyi in Venezia-Genoa: cosa è successo

Venezia, 21 settembre 2024 – Un bellissimo intervento difensivo, ma la caviglia subisce una grande distorsione e inizia subito l’incubo. Un sabato pomeriggio sfortunatissimo per Ruslan Malinovskyi, centrocampista ucraino del Grifone impegnato nella trasferta a Venezia con la squadra di mister Gilardino.

Il 31enne si è prodotto in un tackle, ma poi il piede si è impuntato a terra e la torsione che ne è seguita, sullo slancio, ha prodotto un movimento del tutto innaturale dell’articolazione. Malinovskyi è rimasto a terra, gridando di dolore, ed è stato subito raggiunto dai sanitari.

Scontato che il fantasista non potesse continuare a giocare. Tutti, in campo, hanno capito che si trattava di trauma piuttosto grave. Il giocatore è stato portato fuori dal campo in barella tra gli applausi del pubblico del ‘Penzo’. Non è dato conoscere l’entità del danno fisico subito dall’ucraino. Servirà almeno qualche ora prima che sia sottoposto a indagini cliniche approfondite necessarie per avere una diagnosi e una prognosi. Ma ovviamente si teme che lo stop che dovrà osservare l’Atalanta sia piuttosto lungo, dopo un infortunio tanto spaventoso nella dinamica.