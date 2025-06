Giro di Svizzera 2025, tappa 6: percorso, altimetria, favoriti e orari tv

Santa Maria in Calanca, 19 giugno 2025 – Il tappone di montagna doveva dare una nuova conformazione alla classifica generale del Giro della Svizzera, e lo ha fatto. Oscar Onley si è preso la vittoria nella quinta tappa con arrivo a Santa Maria, precedendo in volata Joao Almeida, con Felix Gall terzo a 23”, poi a seguire Vauquelin a 57”, nuovo leader, Riccitello a oltre un minuto con Van Wilder e Alaphilippe. Per effetto di questo risultato anche la graduatoria è cambiata. La nuova maglia gialla è Kevin Vauquelin e precede Julian Alaphilippe di 29” e Joao Almeida, in forte risalita, terzo a 39”. Gli altri sono staccati di un oltre un minuto con Onley a 1’21” e Kamna a 1’44”. E’ crollato, ma era prevedibile, l’ex leader Romain Gregoire, ora tredicesimo a 5’31”. Il Giro della Svizzera proseguirà ora con la sesta tappa in programma venerdì, ma con una conformazione probabilmente adatta ai velocisti. Per quanto riguarda la lotta alla gialla tutto si deciderà tra sabato e domenica.

Percorso

Potrebbe essere la prima chance per i velocisti al Giro della Svizzera. Nella Chur-Neuhausen am Rheinfall di 186 chilometri ci sono sì due salite importanti, ma a inizio percorso e con tanto terreno a disposizione del gruppo per propiziare un arrivo in volata. Prima parte di percorso pianeggiante, a parte uno strappo al chilometro 15, ma la prima vera salita è dopo il chilometro 40 con il Wildhaus di seconda categoria con pendenze medie del 6.8% e massime del 15. In cima breve discesa e falsopiano per imboccare il Gpm di Hemberg di 6.2 chilometri al 5.5% di media e 18 di massima. Uno strappo duro, ma situato a oltre 100 chilometri dal traguardo. Da qui in avanti non ci saranno più Gpm e sarà difficile per una eventuale fuga mantenere intatte le chance di successo fino al traguardo. Possibile, forse probabile, un arrivo in volata.

Favoriti

Appare, dunque, una tappa destinata a un arrivo in volata. Non ci sono sprinter di grosso calibro in gruppo, ma qualche ruota veloce potrebbe prendersi la ribalta e conquistare una frazione comunque importante. Tra i possibili protagonisti citiamo Van Poppel, De Lie, Meeus, Mayrhofer, Morgado, Askey e Oomen. Per l’Italia ci proveranno Albanese e Oldani. Per le salite, invece, servirà aspettare sabato con la tappa con arrivo a Emmetten e domenica con la cronoscalata conclusiva.

Orari tv

La sesta tappa del Giro della Svizzera si disputerà venerdì 20 giugno con orario di partenza alle 12.39 e arrivo previsto attorno alle 17. Diretta a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, con telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. In streaming su Sky Go, Dazn e Discovery Plus.