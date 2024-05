Verona-Fiorentina 2-1, gli scaligeri mettono un altro mattone verso la salvezza

Verona, 5 maggio 2024 - L'Hellas Verona si allontana sempre più dalla zona retrocessione. Gli scaligeri di Baroni hanno conquistato un successo preziosissimo contro la Fiorentina, sconfitta per 2-1 in questo 35^ turno di Serie A. Il calcio di rigore di Lazovic e il gol di Noslin, intervallati dal momentaneo pareggio di Castrovilli, regalano tre punti ai veneti, che salgono momentaneamente a +4 dal terzultimo posto. I viola di Italiano, invece, perdono terreno nei confronti del settimo posto, attualmente occupato dalla Lazio.

Le formazioni titolari

Marco Baroni schiera il suo Hellas Verona con il 4-3-3 di partenza. Montipò difende i pali, aiutato da Centonze, Magnani, Coppola e Vinagre che formano la linea difensiva. Duda, Serdar e Folorunsho lavorano a centrocampo, mentre Noslin e Lazovic agiscono accanto a Bonazzoli. Dall'altra parte Vincenzo Italiano schiera con il 4-2-3-1 la sua Fiorentina. In porta c'è Christensen, Faraoni e Parisi sono i due terzini e Milenkovic e Ranieri i centrali di difesa. Maxime Lopez e Duncan formano la diga mediana, Ikoné, Barak e Castrovilli occupano la trequarti. Nzola si muove nel ruolo di punta isolata.

Primo tempo

I primi minuti di gioco sono equilibrati e senza particolari fiammate. Al 9' è Castrovilli che prova ad accendere la partita del Bentegodi, con una corsa centrale palla al piede che si conclude con un destro dal limite dell'area; Magnani smorza la sfera, la quale termina innocua tra le braccia di Montipò. Due minuti dopo Nzola si invola verso la porta dell'estremo difensore del Verona, ma il direttore di gara interrompe l'azione per segnalare la posizione di fuorigioco della punta di Italiano. Al 12' la sfida cambia: Christensen commette fallo su Noslin in area di rigore, dopo aver combinato un pasticcio con Ranieri. L'arbitro indica il dischetto e assegna il calcio di rigore, realizzato al minuto 13 da un freddissimo Lazovic, che infila la sfera sotto l'incrocio dei pali per l'1-0 dell'Hellas. I padroni di casa cercano di cavalcare il momento positivo e al quarto d'ora sfiorano il raddoppio con Bonazzoli, che per centimetri non riesce ad impattare un bel traversone di Lazovic proveniente dalla corsia di destra. Sessanta secondi dopo, dall'altra parte del campo, Magnani salva tutto su una incursione in area di rigore di Nzola e Ikoné. Al 18' Faraoni imbecca un colpo di testa di Barak, che Montipò smanaccia sopra la traversa in calcio d'angolo. La Fiorentina ora spinge alla ricerca del pari e, ad eccezione di uno sporadico tentativo centrale di Lazovic, domina il terreno di gioco. Al minuto 29 Castrovilli colpisce in pieno il palo con una conclusione a rientrare, mentre due minuti dopo Ikoné si divora una chance a tu per tu con il portiere, calciando addosso a Montipò. Il gol del pareggio, nell'aria da qualche minuto, si concretizza al 42'. Nzola serve un assist per Castrovilli, che supera in qualche modo Centonze e di sinistro batte l'estremo difensore scaligero, che stavolta non può opporsi. Le due compagini vanno a riposo per l'intervallo sul risultato di 1-1.

Secondo tempo

Le prime battute della ripresa sono equilibrate, così come lo erano stati i primi minuti della prima frazione di gioco. A spezzare la monotonia ci pensa Noslin, che mette nel sacco il gol del 2-1 per il Verona al 59'. Milenkovic non riesce a liberare con efficacia l'area dal cross di Lazovic, l'attaccante olandese si avventa per primo sul pallone e scaglia una bordata sotto la traversa, imprendibile per Christensen. A meno di mezz'ora dalla fine, i due allenatori iniziano ad effettuare qualche sostituzione per mettere forze fresche in campo. Swiderski si fa vedere al 72' ma colpisce largo, mentre la Fiorentina fatica ad avanzare per cercare il pari. Nzola ha la chance per firmare il secondo gol per i suoi, ma la sciupa calciando sopra la traversa all'83'. Gli ospiti ci provano fino alla fine con tutti i mezzi a loro disposizione, ma non riescono a scardinare la difesa avversaria neppure negli ultimi minuti di gioco.

Il tabellino del match

Verona (4-3-3): Montipò; Centonze, Magnani (85' Silva), Coppola, Vinagre (63' Tchatchoua); Duda, Serdar, Folorunsho (85' Dawidowicz); Bonazzoli (46' Swiderski), Lazovic (74' Suslov), Noslin. Allenatore: Baroni.

Fiorentina (4-2-3-1): Christensen; Faraoni (84' Belotti), Milenkovic, Ranieri, Parisi; Lopez (69' Mandragora), Duncan (62' Bonaventura); Ikoné (69' Beltran), Barak, Castrovilli (62' Kouamé); Nzola. Allenatore: Italiano.

Marcatori: Lazovic (R) (Ver), 42' Castrovilli (Fio), 59' Noslin (Ver)

