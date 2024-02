Verona-Juventus in tv: orario e dove vederla. Le probabili formazioni

Verona, 16 febbraio 2024 - L'Hellas Verona per continuare a inseguire il sogno salvezza e allungare la striscia di risultati positivi. La Juventus per riprendere a correre dopo aver ottenuto la miseria di un punto nelle ultime tre uscite. Al Bentegodi si affrontano gialloblù e bianconeri, con questi ultimi che all'andata ebbero la meglio grazie al gol in pieno recupero di Cambiaso. Non si annuncia un match dal risultato scontato, sia per le ottime cose mostrate dagli scaligeri recentemente (nonostante le tante partenze durante il mercato di gennaio), sia per il recente ruolino di marcia della Vecchia Signora con le cosiddette piccole (pareggio con l'Empoli e sconfitta con l'Udinese).

I precedenti

La Juventus ha ottenuto 37 affermazioni ai danni del Verona: solamente l’Inter (40) conta più successi contro gli scaligeri in Serie A. I nerazzurri sono anche gli unici ad aver segnato più reti nella competizione contro i gialloblù rispetto ai bianconeri (110 contro 109). La Vecchia Signora ha vinto le ultime quattro sfide contro i gialloblù nel massimo campionato senza subire alcun gol (tutte le ultime tre per 1-0). I piemontesi non hanno mai conquistato cinque successi di fila contro l'Hellas in A. Madama ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime quattro gare di Serie A contro i veneti; solo contro il Piacenza (nove) ha una striscia aperta più lunga di clean sheet. L’ultimo sigillo scaligero risale al 14’ di Verona-Juventus 2-1 del 30 ottobre 2021 (il secondo dei due gol di Simeone). L'Hellas ha incassato almeno una rete in tutte le ultime 21 sfide contro la Juventus in A: solo contro l’Inter ha una striscia aperta più lunga di gare senza clean sheet nella competizione (25). Il 2-1 a favore dei torinesi è il punteggio più frequente tra queste due squadre nella competizione; è stato il finale di 10 incontri, il più recente dei quali il 21 settembre 2019. Dando un'occhiata ai precedenti al Bentegodi, il Verona ha vinto 12 partite interne contro la Juventus (11N, 9P): contro nessuna squadra ha fatto meglio in casa in Serie A (12 anche contro la Sampdoria). L'Hellas ha pareggiato 11 partite contro i bianconeri in Serie A: solo contro la Roma (12) e il Bologna (13) ne conta di più. Dal 2016 in avanti i gialloblù hanno centrato tre vittorie interne contro Madama in Serie A (1N, 2P): contro nessuna squadra ha fatto meglio nel periodo (tre successi anche contro il Cagliari). Il Verona è rimasto imbattuto in sette delle ultime nove partite al Bentegodi contro la Vecchia Signora in Serie A (3V, 4N), perdendo però quella più recente (0-1 il 10 novembre 2022); gli scaligeri non hanno mai registrato due sconfitte casalinghe di fila contro i piemontesi nel torneo.

Le parole di Baroni

"Ci attende una sfida bellissima, ci sarà lo stadio al completo e noi dovremo sfruttare questo fattore, la spinta dei tifosi, la voglia e l'orgoglio di tutti", sono le parole di Marco Baroni in vista di Hellas Verona-Juventus. "La difficoltà della partita è inutile descriverla, dovremo essere noi a suscitare l'aiuto da parte del nostro pubblico. Dovremo centrare la prestazione, nella testa e soprattutto nelle gambe: domani ci sarà da correre forte. La sconfitta dell'andata? Fu un peccato. Quella fu una partita che si pagò forse di più dopo che in quel momento. La squadra fece bene difensivamente, costruendo anche buone occasioni nel primo tempo. È stato un risultato che ha lasciato un po' il segno, ma quelle sono partite che fanno capire che contro queste squadre non è sufficiente solo quello che si fa, non bisogna sbagliare niente. Nei momenti della partita in cui pensi che il risultato possa essere acquisito, non devi fermarti a pensare. Serve giocare a testa bassa, con orgoglio e rispetto, ma con convinzione". Nessuna intenzione di difendere e basta quindi per l'Hellas. "Noi non abbiamo le caratteristiche per aspettare l'avversario; dobbiamo andare, stare lontano dalla porta, correre più in avanti che indietro. Questo chiedo ai miei giocatori. Non possiamo fare la partita stando bassi per 90 minuti, non possiamo per nostre caratteristiche, individualità, esperienza e fisicità. L'abbiamo pensata e preparata in un certo modo, poi ovviamente c'è anche l'avversario in campo. Molto passerà dall'atteggiamento, sarà importante non subire mentalmente la Vecchia Signora - il pensiero di Baroni - Squadre come la Juventus quando hanno già sbagliato poi sanno trovare orgoglio e compattezza. Domani mi aspetto la miglior Juve, lo sappiamo, per noi sarà un'opportunità. Tutti vorrebbero giocare partite come questa, noi abbiamo l'opportunità di farlo".

Il commento di Allegri

"Il Verona sta facendo un buon lavoro, in una situazione complicata, hanno perso molte partite alla fine, quindi dovremo fare una buona prestazione. Il gruppo sta bene, deciderò chi fare giocare, per esempio in attacco. Chiesa ha alternato partite ad assenze, ma comunque domani avrò tutti a disposizione tranne Kean che sta lavorando e speriamo rientri il più presto possibile - il commento di Massimiliano Allegri in conferenza stampa - Più giocatori offensivi posso mettere in campo, meglio è, ma poi ci sono da considerare tanti aspetti, il momento, le condizioni, l’equilibrio della squadra. Indipendentemente da chi gioca, quello che conta sarà l’atteggiamento sui dettagli: più si parla e meno si fa, e adesso più che in altri momenti bisogna fare. Abbiamo rivisto le prestazioni delle ultime tre partite. Bisogna lavorare, perché non va bene aver raccolto solo un punto in casa in due partite: non sono state negative, anche dati alla mano. Quello su cui bisogna lavorare insieme è l’atteggiamento, soprattutto nell’attenzione ai dettagli: alla fine contro l’Udinese siamo stati puniti per un episodio su un calcio piazzato e non si può prendere questi gol".

Le probabili formazioni

Hellas Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar; Folorunsho, Suslov, Lazovic; Noslin. All. Baroni.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Rugani, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz. All. Allegri

Orario e dove vederla

Hellas Verona-Juventus è in calendario per sabato 17 febbraio alle 18. La partita errà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per seguirla in tv, oltre all'abbonamento alla piattaforma, è necessario essere muniti di una smart tv su cui scaricare l'app, oppure si dovrà collegare al proprio televisore un dispositivo come Google Chromecast, Amazon Fire Tv Stick, oppure un decoder Sky Q o una console come PlayStation 4 o 5, XboX One, One S e One X. Sarà possibile seguire il match anche in streaming, attraverso il sito o l'applicazione di Dazn.

La designazione arbitrale

L'incontro verrà arbitrato da Di Bello, assistito da Lo Cicero e Moro. Quarto ufficiale Manganiello, VAR Guida, AVAR Doveri.

Leggi anche: Milan, ipotecato il playoff con il Rennes. Ora il derby contro il Monza