Inter-Milan di Coppa Italia: le ultimissime. Thuram ancora out, Abraham davanti per i rossoneri

Milano, 23 aprile 2025 – Il momento della verità è arrivato. A tre settimane dall’1-1 del match d’andata firmato da Tammy Abraham e Hakan Calhanoglu, Inter e Milan si trovano di nuovo di fronte. Questa sera alle ore 21 (diretta su Canale 5 e streaming gratuito su Mediaset Infinity) nerazzurri e rossoneri si affronteranno infatti nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. La posta è insomma piuttosto alta. Da una parte c’è l’Inter di Inzaghi che in stagione non ha ancora battuto il Milan in quattro scontri e vuole continuare a restare in corsa su ogni fronte per inseguire il sogno “Triplete. Dall’altra il Milan che invece ha nella Coppa Italia l’opportunità di riscatto per tentare di entrare in Europa dopo una stagione decisamente insufficiente nonostante la vittoria in Supercoppa ottenuta proprio nella finale giocata contro i nerazzurri: “I grandi club provano sempre ad arrivare in fondo ad ogni competizione. A noi, è rimasta la Coppa Italia. Complimenti all’Inter per quello che sin qui è stato il loro percorso, ma per noi questa è una partita fondamentale. Vogliamo vincerla per poi provare a regalare ai nostri tifosi la Coppa Italia. Sarà fondamentale giocare una grandissima partita ed essere molto competitivi. Ogni partita fa storia a sé. Li affrontiamo per la quarta volta quest’anno e dipende da quello che faremo noi. Mi aspetto il miglior Milan. Saremo competitivi e in fiducia perché ci sono grandi motivazioni, In queste gare non contano i favori del pronostico. Conta come le si preparano e le motivazioni. Le qualità le abbiamo anche noi”. La buona notizia arriva dall’infermeria visti i recuperi di Walker e Loftus-Cheek: “Si sono allenati con la squadra. Non sono ancora al top ma ci saranno”.

Le possibili scelte di Inzaghi e Conceiçao

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi dovrà ancora fare a meno di Thuram, Zielinski e Dumfries e si affiderà al collaudatissimo 3-5-2 con un undici titolare abbastanza simile a quello che ha sfidato il Bologna in campionato. Pavard, Acerbi e Bastoni saranno i tre difensori centrali a protezione del portiere che sarà Martinez e non Sommer. Sulle fasce ci saranno invece Dimarco e l’ex rossonero Darmian, mentre l’altro ex, Hakan Calhanoglu, comporrà il trio in mezzo al campo con Mkhitaryan e Barella. Davanti, infine, ci sarà ancora il “Tucu” Correa a fare coppia con il connazionale argentino Lautaro Martinez. Pochissime sorprese anche nell’undici rossonero di Sergio Conceiçao, il quale insisterà sulla difesa a tre davanti a Maignan, formata da Gabbia, Tomori e Pavlovic. Sulle corsie laterali ancora Theo Hernandez e Jimenez, con Fofana e Reijnders a formare la coppia in mediana. Davanti, infine, Leao e Pulisic supporteranno Tammy Abraham, preferito a Gimenez e Jovic. Orari e dove vedere la gara: la partita Inter-Milan, valida per il ritorno della semifinale di Coppa Italia, sarà trasmessa in diretta in esclusiva su canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity (streaming gratuito)

Probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Martinez; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; L. Martinez, Correa. All. Inzaghi. Milan (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Leao; Abraham. All. Conceiçao