A Inzaghi non è piaciuto lo spettacolo: "Troppi gol presi. E dovevamo farne sette"

"Chi è neutrale si sarà divertito, io un po’ meno". Simone Inzaghi non è contento. Oggi ci sarà la giornata dell’analisi. Breve, perché mercoledì si gioca a Empoli e non c’è tempo per i rimpianti: se non si guarda avanti si rischia di aggiungerne di ulteriori. "Io arrabbiato? Tanto, c’è delusione, ma da allenatore devo ripartire - afferma il tecnico dell’Inter -. Avevamo contro una squadra che aveva subito un solo gol in campionato e stavolta ne doveva prendere sei o sette... Dovevamo fare il 5-2 e non lo abbiamo fatto. Ci sono stati una serie di errori che in generale hanno compromesso una partita in cui meritavamo ampiamente di vincere".

La rosa non è cambiata granché rispetto allo scorso anno, eppure i numeri difensivi sono completamente diversi. Alla fine del girone d’andata 2023/24 l’Inter aveva subito solo nove gol. Oggi è a tredici dopo nove giornate. "È un momento in cui bisogna lavorare di più e meglio - aggiunge Inzaghi -. Nelle ultime due gare avevamo fatto altrettanti clean sheet. I tiri subiti sono molto simili a quelli della scorsa stagione, però ci stiamo mettendo del nostro, perché non puoi prendere quattro gol su quattro tiri che prendi. È una questione di determinazione: abbiamo concesso gol che non si possono concedere. L’anno scorso probabilmente avremmo fatto anche qualche gol in più, ma in fase di possesso abbiamo fatto molto bene".

Difficile anche, considerando lo svolgimento della gara e le assenze che l’Inter si portava dietro, pensare a delle mosse differenti da parte del tecnico per provare a cambiare le sorti della sfida. "Una gara così non mi era mai capitata - ribadisce Inzaghi -. Io sul 4-2 non avevo avvisaglie, ma in quel momento abbiamo lasciato quaranta metri di campo e non siamo riusciti a far morire lì un pallone che Cambiaso è stato bravissimo a far uscire. Probabilmente potevo fare di più anch’io, ma avevo anche rotazioni limitate".

Una delle conseguenze del pareggio del Meazza è che il Napoli è scappato a +4 grazie al successo arrivato contro il Lecce. "La stagione è lunga, siamo ancora all’inizio - assicura Dumfries -. Abbiamo perso dei punti, ma c’è ancora il tempo per migliorare quello che non va. Dobbiamo guardare a noi stessi e basta. Siamo ancora all’inizio, ma dobbiamo cercare di vincere gli scontri diretti".