Atalanta-Inter 1-2, Inzaghi: “Partita difficile, i ragazzi sono stati bravissimi”

Bergamo, 4 novembre 2023 - L’Inter passa il difficile scoglio di Bergamo contro una Atalanta di Gasperini sempre rognosa da affrontare. Un rigore di Calhanoglu e una invenzione di Lautaro sono stati sufficienti per avere la meglio della Dea che nel finale ha accorciato con Scamacca e cercato un insperato pareggio. Inzaghi può ripartire dalla tenuta mentale dei suoi, ma ci sarà da valutare l’infortunio al ginocchio di Pavard. La squadra è solida capolista e ha infilato tre vittorie consecutive e cinque in trasferta. Ora toccherà a Milan e Juve: “Eravamo perfettamente a conoscenza delle difficoltà di una partita del genere - le parole di Inzaghi - Ma abbiamo tenuto bene il campo e l’Atalanta ci ha messo pressione nei primi venti minuti, poi siamo saliti bene in cattedra. Direi che dopo il due a zero eravamo in controllo ed è stato un peccato subire il gol che li ha rimessi in corsa”. Va ricordato però che l’Atalanta non aveva mai subito gol in casa fino a qui, Inzaghi ci tiene a sottolinearlo: “I ragazzi sono stati bravissimi, segnare due gol a Bergamo contro una squadra che non aveva subiti in casa non era facile. Abbiamo fatto una bellissima partita. Non abbiamo usato solo il fioretto? A Bergamo è così, devi giocare contro un avversario forte e contrasta duro. Siamo stati bravi”. L’Inter dunque si gode il primato e ha ripreso bene la marcia dopo gli inaspettati stop contro Sassuolo e Bologna. La rincorsa alla seconda stella è ripartita con grande forza: “Sono passate solo undici partite, il campionato è lungo, ma è stato un bel segnale vincere su un campo molto difficile. Ora pensiamo alla Champions e poi al Frosinone prima della sosta”. Tornando alla partita, l’Atalanta ha contestato molto il rigore concesso per fallo di Musso su Darmian, l’Inter il secondo gol che nascerebbe da un fallo di Lookman su Dimarco: “Mi sembrava fallo, è stato un gol pesante che li ha rimessi in gioco ma Sozza ha tenuto la partita e arbitrato bene”. La notizia negativa è invece l’infortunio al ginocchio di Benjamin Pavard. Inzaghi teme un lungo stop, serviranno esami specifici: “Dobbiamo aspettare perché la rotula nel contrasto è uscita e rientrata. Il ragazzo è tranquillo ma penso che lo perderemo per un po’ di tempo”. La nota lieta è che l’emergenza in avanti sta per finire, con Arnautovic di rientro e un Sanchez che sta trovando maggior condizione: “Abbiamo avuto diversi problemi davanti nell’ultimo mese e mezzo, ma sono stati bravi i tre attaccanti a dividersi i compiti. Ora recuperiamo Arnautovic ed è una buona notizia”. Mercoledì il Salisburgo in Champions, poi il Frosinone. E dopo la sosta si va a Torino con la Juve.