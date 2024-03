Inter, Inzaghi suona la carica in vista dell’Atletico: "Accoppiata Scudetto-Champions? È il desiderio di tutti"

Milano, 12 marzo 2024 – Alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Champions League,Simone Inzaghi presenta il difficile confronto del Civitas Metropolitano contro l'Atletico Madrid.

"Sappiamo che domani per noi sarà una gara difficilissima in uno stadio in cui l'Atletico ha quasi sempre vinto - dice l'allenatore dell'Inter a Sky - Cercheremo di giocare al massimo perché la Champions è speciale e vorremmo proseguire il nostro cammino”.

Le parole del mister e di Federico Dimarco

"C'è un piccolo vantaggio dopo l'andata, faremo la nostra gara senza pensare all'andata quando abbiamo vinto contro un Atletico che a sprazzi ha dimostrato la squadra che è. Accoppiata Campionato-Champions? È il desiderio di tutti, intanto siamo arrivati agli ottavi per il terzo anno consecutivo. Non è scontato. In più siamo al Mondiale per club. Però sappiamo che dovremo fronteggiare una battaglia sportiva".

Tenuto fuori per tutta la partita in casa del Bologna, lo scorso weekend, Federico Dimarco sarà in campo dal 1' domani a Madrid. "Il vantaggio è minimo, non dobbiamo pensare che l'1-0 basti - dice l'esterno - Dobbiamo andare in campo con la solita mentalità facendo la nostra partita. Conosciamo il pubblico dell'Atletico Madrid, come c'è stato per noi a San Siro ci sarà per loro. Sarà una partita bella e difficile da giocare. Sicuramente dovremo stare compatti e provare a portare a casa un risultato positivo".

Due i ballottaggi: De Vrij favorito su Acerbi al centro della difesa, Dumfries su Darmian come quinto a destra a centrocampo.

Le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez. All. Inzaghi. Atletico Madrid (3-5-2): Oblak; Witsel, Savic, Hermoso; Molina, De Paul, Koke, Llorente, Samuel Lino; Griezmann, Morata. All. Simeone. Arbitro: Marciniak (Polonia).

Diretta Tv: ore 21 su Amazon.