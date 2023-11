Infortunio per Bastoni: risentimento muscolare, salterà la Juve

Niente Nazionale per Alessandro Bastoni, che ha dovuto lasciare il ritiro di Coverciano. Un problema fisico che ieri era filtrato come affaticamento e che invece tale non è.

“A seguito degli esami strumentali effettuati stamani, che hanno confermato un risentimento muscolare al polpaccio destro, il difensore Alessandro Bastoni è stato ritenuto non idoneo a sostenere gli impegni con la Nazionale e farà pertanto rientro al club di appartenenza - si legge nel comunicato della FIGC -. Ulteriori approfondimenti verranno effettuati dallo staff medico dell'Inter”.

Risentimento, dunque, e da quel che filtra si tratta di uno stop che terrà fuori il giocatore contro la Juventus il 26 novembre prossimo, da verificare se potrà esserci con il Napoli nella successiva trasferta di campionato. In mezzo c'è anche un'altra gara in esterna col Benfica in Champions League, competizione in cui però i nerazzurri sono già qualificati agli ottavi di finale.

A questo punto Inzaghi dovrà ridisegnare la difesa, considerato che Pavard è fuori per diverso tempo. Contro la Juve scelte quasi obbligate con Darmian, De Vrij e Acerbi a meno di ulteriori defezioni da qui al ritorno in campo in A.

L'unica alternativa resta Bisseck, a meno di non affidarsi al talento della Primavera Stabile, già visto in precampionato e in panchina con la prima squadra in alcune circostanze.