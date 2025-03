Bastoni invalicabile. La lucidità di Miki . Garanzia Barella

J. MARTINEZ 6,5. Brividi per un’uscita a vuoto su Raspadori ma che riflesso su McTominay. Respinge il primo tiro di Billing ma nulla può sulla ribattuta.

BISSECK 6. La sua presenza si fa sentire in area ma è fuori posizione sul gol del pareggio.

ACERBI 6,5. Toglie la prima opzione offensiva al Napoli ingabbiando con le buone e con le cattive Lukaku.

BASTONI 7. Almeno due provvidenziali chiusure, su Lukaku e Politano. Perché sostituirlo?

DUMFRIES 6. Meno esplosivo del solito. Nella ripresa si sposta a sinistra.

BARELLA 6,5. Si carica la squadra sulle spalle, prezioso nel recupero palla.

CALHANOGLU 6. Serata da mediano, perché non cè possibilità di dirigere l’orchestra. Esce per una contusione alla coscia.

MKHITARYAN 6. Fa le cose più semplici e con lucidità, tappando le falle che si aprono in mediana.

DIMARCO 7,5. Che meraviglia la morbida punizione che decide il match. Nello stadio intitolato a Maradona un gol alla... Maradona. Lotta contro Politano, si ferma per una contrattura ai flessori.

THURAM 5,5. Non è al meglio e si vede. Riceve pochi palloni e ne tiene ancora meno.

L. MARTINEZ 5,5. Entra subito in partita con uno sguardo feroce anche se la marcatura di Buongiorno è spietata.

ALL. INZAGHI 6. Mette la squadra in trincea dopo il vantaggio, ma ancora una volta non riesce a gestire il vantaggio. Solo colpa degli infortuni?

Zielinski 6. Per la prima volta torna da avversario nel suo ex stadio. Timidino. Pavard 6. Complicato lavoro sulla fascia. Correa 5,5. In pochi lo notano. De Vrij e Frattesi sv.

Voto squadra 6.

Giulio Mola