Inter, il Bayern Monaco piomba su Calhanoglu: il turco tentato dall'offerta

Hakan Calhanoglu è finito nel mirino del Bayern Monaco. Il nuovo tecnico Vincent Kompany ha richiesto i servigi del centrocampista turco, fulcro del gioco nella sua nazionale e nell'Inter.

Secondo quanto riportato dai media turchi, al trentenne centrocampista sarebbe stato offerto un quadriennale a otto milioni a stagione che sta facendo vacillare il diretto interessato. In passato Calhanoglu ha rifiutato un'offerta faraonica dall'Arabia Saudita, ma il Bayern Monaco lo attrae e mette sul piatto un contratto di un milione e mezzo l'anno più alto rispetto a quello percepito all'Inter.

Da parte nerazzurra non c'è volontà di cedere, se non davanti a cifre irrinunciabili. Potrebbe essere ritenuta tale la proposta da 50 milioni ipotizzata oggi dalla Bild, secondo cui Calhanoglu è il nome scelto da Kompany una volta risultato troppo difficile arrivare a Joao Palhinha, per il quale il Fulham ha rifiutato 45 milioni. In viale della Liberazione la difficoltà principale sarebbe quella di trovare un sostituto per un elemento centrale nel progetto di Inzaghi, sebbene il tempo ci sia tutto: non si tratta infatti di una trattativa nata ad agosto, ma a giugno, con tutta la sessione estiva davanti.

Diventano a questo punto “sospetti” i passaggi in sede nei giorni scorsi di due procuratori che hanno forti contatti in Germania come Petralito e Branchini, sebbene i due abbiano negato di aver parlato di trattative imminenti con i dirigenti nerazzurri.