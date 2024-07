Inter, Betsson Sport è lo sponsor di maglia: ufficiale l’accordo quadriennale

Milano, 1 luglio 2024 – Dopo le anticipazioni social dei giorni scorsi, con una serie di video che preannunciavano l'accordo già firmato diverse settimane fa, Inter e Betsson Sport hanno ufficializzato oggi la partnership quadriennale grazie alla quale la piattaforma sarà il nuovo Official Main Partner dei nerazzurri.

Le anticipazioni arrivate dal sito Opaleak nella settimana passata, riguardanti i tre kit della squadra per la stagione 2024-25, non vedevano ancora la presenza dello sponsor al centro della maglia. Ci sarà Betsson, appunto, così come saranno presenti lo sponsor tecnico Nike e il nuovo simbolo con le due stelle, a testimoniare i venti scudetti appena raggiunti. Economicamente, è il più importante accordo per lo sponsor di maglia nella storia del club nerazzurro.

“Siamo felici di accogliere Betsson Sport nella famiglia di partner nerazzurri grazie a questo accordo storico che vede il loro logo posizionarsi sul front delle nostre nuove maglie - dice nel comunicato ufficiale il Ceo Corporate dei nerazzurri, Alessandro Antonello -. Questo accordo unisce due brand accomunati dalla stessa passione per lo sport e per il suo sviluppo a tutti i livelli e permetterà ai nostri tifosi di avere un nuovo touchpoint dove poter esprimere il proprio amore per l’Inter. Siamo molto soddisfatti che Betsson Sport abbia scelto il nostro Club come prima sponsorizzazione di maglia in Serie A e siamo orgogliosi che potrà farlo su una jersey particolarmente prestigiosa, con lo scudetto di nuovo cucito sul nostro petto e la seconda stella ad arricchire il logo”.

“Siamo davvero orgogliosi - aggiunge Stefano Tino, Managing Director Italy in Betsson Group - di poter annunciare questa incredibile partnership. L’accordo non solo porta prestigio a entrambe le parti, ma offre a Betsson Sport l’opportunità di legarsi a un Club che quest’anno si è distinto per l’impegno e la determinazione che l’hanno portato ai successi che tutti conosciamo. Per noi è un onore poterlo annoverare nella rosa delle nostre partnership: è l’esempio perfetto di team sportivo che grazie alla passione e alla dedizione riesce a raggiungere grandi risultati. Condividere la maglia con il nuovo logo a due stelle ci riempie di orgoglio: è una pagina storica per noi, per il club e per tutti i tifosi".