Bologna-Inter, formazione (quasi) decisa: resta il ballottaggio tra l'ex Arnautovic e Sanchez

Milano, 9 marzo 2024 – Con quindici punti di vantaggio sulla seconda in classifica e dodici vittorie consecutive, l'Inter si appresta a disputare la gara della ventottesima giornata di Serie A contro il Bologna. I nerazzurri al Dall’Ara sono pronti ad affrontare una gara difficile contro la quarta in classifica, reduce da sei vittorie di fila e vera sorpresa del campionato in corso.

L’undici titolare di Simone Inzaghi

Nelle ultime ore Simone Inzaghi scioglierà i dubbi che rimangono sulla formazione titolare che scenderà sul campo del Dall’Ara. L'undici di partenza sarà molto diverso da quello visto col Genoa, a partire dalla difesa in cui il terzetto davanti a Sommer sarà rivoluzionato. A destra Bisseck per Pavard, in mezzo Acerbi per De Vrij, a sinistra Bastoni (squalificato col Grifone) per Carlos Augusto che diventa il quinto di centrocampo lasciando Dimarco in panchina.

Resta fuori anche Dumfries per fare spazio a Darmian a destra, mentre in mezzo Barella e Mkhitaryan "riaccolgono" Calhanoglu in regia dopo l'infortunio. Davanti Thuram, altro elemento al ritorno da titolare, con uno tra il grande ex Arnautovic e Sanchez, in ottima forma nelle ultime uscite.

Il rientro degli infortunati in vista della Champions

L'Inter cercherà di prendersi altri tre punti per avvicinare l'obiettivo scudetto e non spezzare il feeling positivo in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid di mercoledì 13 marzo.

Nel caso di Acerbi, Calhanoglu e Thuram la partita del Dall'Ara servirà anche in chiave Champions, visto che hanno vissuto un periodo in infermeria e devono ritrovare minutaggio sul terreno di gioco. Il difensore azzurro e l'attaccante francese hanno disputato uno scampolo col Genoa, non il play turco che solo questa settimana è tornato a lavorare in gruppo.

Bologna-Inter, le probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Ndoye, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All. Motta.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Sanchez. All. Inzaghi.

Arbitro: Pairetto.

Diretta: ore 18 su Dazn.