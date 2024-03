Bologna-Inter, quanti cambi per Inzaghi. Calhanoglu possibile titolare

Simone Inzaghi ritrova tre pedine fondamentali in vista della gara di sabato pomeriggio alle 18 al Dall'Ara di Bologna.

I nerazzurri, reduci da dodici vittorie consecutive in tutte le competizioni, affrontano un'avversaria che ha vinto le ultime sei e che in questa stagione ha prima pareggiato all'andata e poi vinto ai supplementari in Coppa Italia negli ottavi in gara unica contro l'attuale capolista in A.

Il tecnico dell’Inter, che proprio domani compirà 116 anni (il club è stato fondato il 9 marzo 1908), sta pensando di presentarsi in Emilia con una squadra molto diversa da quella che ha battuto il Genoa lunedì scorso e che a sua volta sarà differente in diversi rappresentanti rispetto alla squadra che sarà schierata mercoledì prossimo in Champions League contro l'Atletico Madrid. Tra gli indisponibili restano i soli Cuadrado e Sensi, tutti gli altri sono a disposizione e nel caso di Acerbi, Calhanoglu e Thuram è pronta una maglia nella squadra iniziale. Cercano infatti minuti importanti in vista della gara contro i colchoneros nel ritorno degli ottavi di finale della massima competizione europea. In difesa dovrebbero tornare anche Bisseck come cambio di Pavard e Bastoni dopo un turno di squalifica.

In mediana Darmian a destra e Carlos Augusto a sinistra, se darà garanzie dal punto di vista fisico pronto anche Frattesi, mentre davanti è ballottaggio tra Sanchez e Arnautovic per affiancare Thuram. Resterà presumibilmente a riposo Lautaro Martinez.

Probabile formazione Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Sanchez. All. Inzaghi.