Inter verso il Bologna, Mkhitaryan e Calhanoglu non ce la fanno

Milano, 13 gennaio 2025 – Giornata di esami strumentali per due giocatori dell'Inter, entrambi a centrocampo. Henrikh Mkhitaryan ha riportato una lieve elongazione degli adduttori della coscia sinistra e la sua situazione sarà valutata giorno dopo giorno. Hakan Calhanoglu ha invece un lieve risentimento al soleo della gamba destra.

Niente Bologna

Entrambi erano già assenti ieri pomeriggio al Penzo contro il Venezia e non ci saranno mercoledì sera alle 20.45 nel recupero di campionato contro il Bologna. Tra i due giocatori quello che dovrebbe restare ai box per più tempo è il regista turco, uscito anzitempo nella finale di Supercoppa persa contro il Milan lunedì scorso e già sostituito da Asllani in laguna. Per almeno un paio di settimane resterà ancora fuori dai convocati di Inzaghi. Più vicino, in teoria, il recupero di Mkhitaryan, fermatosi dopo la sfida coi rossoneri.

Già in emergenza per la sfida col Venezia, il tecnico dovrà quindi affidarsi nuovamente a tre fra Barella, Asllani, Zielinski e Frattesi per coprire le posizioni in mediana.

Gli altri reparti

Nel reparto esterni dovrebbe tornare dal 1' Dimarco, mentre in difesa è vicino alla convocazione Acerbi, unico tra gli assenti del Penzo che potrebbe allargare le rotazioni a disposizione dell'allenatore.

L'Inter deve fare i conti anche con un calendario particolarmente fitto, dopo l'incontro di mercoledì coi felsinei sfiderà infatti l'Empoli domenica alle 20.45, lo Sparta Praga mercoledì 22 alle 21, il Lecce domenica 26 alle 18 al Via del Mare, il Monaco a San Siro il 29 (ore 21) e il derby di Milano il 2 febbraio alle 18.