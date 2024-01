Inter, è atterrato Buchanan: lo aspetta un quinquennale, debutto col Monza

Tajon Buchanan, nuovo acquisto dell'Inter, è sbarcato questa mattina agli scali privati di Milano Linate. Il giocatore si sta sottoponendo alle visite mediche divise tra l'Humanitas di Rozzano e la sede Coni nel capoluogo lombardo. Successivamente si recherà nella sede del club nerazzurro in via della Liberazione dove firmerà un contratto quinquennale da 1,5 milioni di euro a stagione.

Il giocatore tornerà poi in Belgio per terminare le pratiche burocratiche necessarie per i giocatori di status extracomunitario. Non potrà quindi esordire sabato 6 gennaio contro il Verona a San Siro, dovrebbe debuttare il 13 a Monza. Contro gli scaligeri dovrebbero invece tornare tra i convocati Lautaro Martinez e Federico Dimarco, reduci entrambi da due gare di stop per infortunio. Inzaghi potrebbe però decidere di farli partire dalla panchina, mentre dovrebbe cominciare come titolare Benjamin Pavard, fuori per infortunio da Atalanta-Inter di inizio novembre.

Intanto oggi Hakan Calhanoglu ha rilasciato un'intervista a Sport Mediaset in cui ha confermato la volontà di restare all'Inter. "Offerte dall'Arabia? Sì è vero, le ho rifiutate. Ho deciso di non andare via perché voglio bene all'Inter. Ringrazio Ausilio perché sa come la penso. Quando sono arrivate quelle offerte ho detto alla società: decidete voi". E la dirigenza ha scelto di tenersi stretto il giocatore.