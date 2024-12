Inter dominante e pratica a San Siro: 2-0 all'Udinese, nei quarti di finale ci sarà la Lazio

Millano, 20 dicembre 2024 – L’Inter inizia la sua avventura in Coppa Italia con un successo netto sull’Udinese, assicurandosi il passaggio ai quarti di finale, dove affronterà la Lazio a febbraio. Prestazione pragmatica per i nerazzurri, che aprono con decisione lo scenario sui tre fronti senza concedere nulla, se non nel finale. Simone Inzaghi utilizza la sfida per testare volti nuovi e soluzioni alternative. Esordio tra i pali per Josep Martinez (un buon colpo di reni nel finale), Bisseck impiegato da centrale alla “Acerbi”, Asllani chiamato a dirigere il centrocampo, Buchanan titolare a destra e un rientrante Frattesi in mediana. In attacco, spazio alla coppia Taremi-Arnautovic, decisiva per sbloccare il risultato.

Un errore fatale

Proprio l’austriaco firma l’1-0, approfittando di un errore di Ekkelenkamp e concretizzando l’azione avviata dall’iraniano con una conclusione precisa. Per quest’ultimo resta il problema del gol, con il palo clamoroso centrato nella ripresa. Asllani brilla a intermittenza: inizia con giocate raffinate ma viene limitato da un’ammonizione precoce prima della palombella velenosa da corner che vale il raddoppio.

Da rivedere invece Buchanan, capace di spunti individuali ma ancora poco incisivo, e Frattesi, meno integrato nella manovra dopo il periodo di assenza, e sciupone da buona posizione in avvio. Nel primo tempo, i nerazzurri creano diverse occasioni ma trovano un attento Piana tra i pali, decisivo su un potente tiro di Carlos Augusto.

Trevor Buchanan dell'Inter e il difensore dell'Udinese Hassane Kamara

Allarme sugli spalti

La partita viene interrotta momentaneamente per un malore occorso a un tifoso sugli spalti: grazie all’intervento tempestivo dello staff medico guidato dal dottor Alessandro Geddo, l’uomo è stato stabilizzato e trasportato in ospedale. Nella ripresa, Inzaghi inserisce Lautaro Martinez, che si divora due opportunità (la dieta prosegue, e nel finale c’è anche un piccolo acciacco), e regala minuti a Palacios e Aidoo. Con questa vittoria, l’Inter prosegue il suo cammino in Coppa Italia, pronta a sfidare la Lazio dopo il clamoroso 6-0 all’Olimpico dello scorso fine settimana.

INTER-UDINESE 2-0 (2-0) INTER (3-5-2): Martinez 6.5; Darmian 6.5 (87' Aidoo sv), Bisseck 6.5, Bastoni 7 (62’ Dumfries 6.5); Buchanan 6 (73’ Palacios sv), Frattesi 6, Asllani 7 (62’ Calhanoglu 6.5), Zielinski 7, Augusto 7; Taremi 6.5, Arnautovic 6.5 (62’ Lautaro 5.5). (A disposizione: Sommer, Calligaris, De Vrij, Thuram, Correa, Mkhitaryan, Dimarco). Allenatore: Inzaghi 7. UDINESE (3-5-2): Piana 6.5; Kabasele 4.5, Bijol 5 (46’ Abankwah 6), Tourè 6; Modesto 5, Atta 6 (74’ Zemura 6), Karlstrom 5.5, Ekkelenkamp 4 (69’ Brenner 5.5), Kamara 6; Lucca 6 (74’ Pizarro 6), Sanchez 4 (46’ Bravo 5.5). (A disposizione: Sava, Padelli, Thauvin, Palma, Ehizibue, Ebosse, Guessand, Pejicic). Allenatore: Runjaic 5.5. ARBITRO: Massimi di Termoli. RETI: 30’ Arnautovic, 47’ Asllani. NOTE: Ammonito Asllani, recupero 7'+4'