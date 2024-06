Ci si gioca anche il futuro. Chukwuemeka e Leoni. Così Milan e Inter si sfidano sui giovani

Le esigenze del presente sono chiare: un portiere per l’Inter, un centravanti per il Milan. Missione praticamente compiuta per i nerazzurri, che martedì faranno svolgere le visite mediche a Josep Martinez (13,2 milioni più 2 di bonus al Genoa) mentre i rossoneri sono ancora alla ricerca del profilo giusto nel rapporto qualità-prezzo, tra una forte preferenza tecnica per Zirkzee, la contrarietà per una commissione chiesta dall’agente ritenuta troppo alta e le alternative che si stanno facendo spazio, soprattutto guardando a chi ha giocato a Roma la scorsa stagione (Lukaku e Abraham).

Poi ci sono le operazioni con uno sguardo al futuro. Per quel che riguarda il Milan, si sta facendo largo l’ipotesi di acquistare in prestito con diritto di riscatto il ventenne Carney Chukwuemeka, di proprietà del Chelsea, società con cui solo lo scorso anno sono state impostate le trattative, andate a buon fine, per Loftus-Cheek e Pulisic. I rapporti tra i londinesi e il Diavolo sono ottimi e il Milan proverà a dar seguito a una collaborazione che negli anni passati ha dato soddisfazioni. Ovviamente è già di per sé una dimostrazione di voler guardare al futuro la creazione della seconda squadra per la Serie C, affidata a Daniele Bonera e nella quale giocheranno i giocatori cresciuti nel vivaio a cui serve un passaggio intermedio tra Primavera e prima squadra. Tra i più promettenti visti lo scorso anno con Abate e per qualche partita con Pioli c’è Alex Jimenez, che ieri ha firmato il nuovo contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione per una stagione ulteriore.

Dalla parte opposta del Naviglio si sta ragionando per un’eventuale formazione in Lega Pro a partire dal 2025/’26, ma ci sono dei passaggi da fare a livello infrastrutturale. Per ora il lavoro sui giovani viene condotto tra il vivaio e la sponda con qualche club della serie cadetta o in C, dove dovrebbero andare per esempio il portiere Calligaris e il difensore Stabile (sono richiesti dall’Alcione). Dalla B Piero Ausilio sta invece provando ad acquistare Giovanni Leoni, difensore centrale che la Sampdoria ha appena riscattato dal Padova. Si tratta di un ragazzo del 2006 che ha già attirato l’attenzione di diversi club, tra cui il Napoli. Tutte le società che hanno chiesto informazioni ai blucerchiati si sono dette disposte a lasciare il ragazzo per un anno o due in Liguria, in modo da poter crescere con calma. L’Inter ha dalla sua il fatto di aver aperto un canale importante coi doriani, avendo lasciato lo scorso anno due ragazzi come Filip Stankovic e Sebastiano Esposito alle “cure“ di Andrea Pirlo. Per la stagione che verrà potrebbe essere la volta di un altro Esposito, Francesco Pio, fratello minore e allo stesso modo attaccante. Viene da una stagione di alti e bassi allo Spezia, ma è sempre un 2005, giovanissimo, che ha fatto il giro di tutte le “nazionaline“ e raccoglie il gradimento anche del Torino. Il passaggio al piano superiore appare oggi azzardato e per questo la Samp potrebbe aggiudicarsi la corsa.

Nel frattempo cominciano ad arrivare le prime indiscrezioni riguardo al calendario estivo dei nerazzurri, che non disputeranno la tournée estiva inizialmente prevista in Cina prima del passaggio di proprietà da Steven Zhang a Oaktree e dovrebbero cominciare la preparazione dal 13 luglio. Il 7 agosto dovrebbe invece esserci un importante evento all’U-Power Stadium di Monza, un’amichevole contro l’Al-Ittihad che annovera tra le proprie fila anche il Pallone d’Oro, Karim Benzema.